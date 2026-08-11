Jeff Bezos Liverpool Hisselerini Satın Alabilir

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos liderliğindeki milyarderler konsorsiyumu, Premier League temsilcisi Liverpool’un yüzde 30’luk azınlık hissesini satın almak üzere yürütülen görüşmelerin son aşamasında. BBC Sport’un haberine göre anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG) büyük bir kâr elde edecek; ancak takım taraftarları sürece temkinli yaklaşıyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

FSG’nin kulübü 2010 yılında yalnızca 300 milyon sterlin karşılığında satın aldığı biliniyor. O dönemde Liverpool iflasın eşiğindeydi. Planlanan satış başarıyla tamamlanırsa şirket 1,35 milyar sterlin kazanacak ve kulübün toplam değeri 4,5 milyar sterlin olarak değerlendirilecek. Bu durum, mevcut sahiplerine kulübün kontrolünü korurken büyük bir finansal kazanç sağlayacak.

Finansal Boyut Ve Transfer Kısıtlamaları

Finans uzmanı Kieran Maguire’a göre bu anlaşma FSG için her açıdan avantajlı. Jeff Bezos’un kişisel servetinin yaklaşık 257 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Konsorsiyumda Facebook’un kurucularından Eduardo Saverin ve Amit Bhatia da yer alıyor. Buna rağmen uzmanlar, taraftarlara transfer piyasasında hemen eşi benzeri görülmemiş transferler beklememeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Premier League’in finansal kuralları ve kadro maliyetleri oranı, kulüplerin keyfi biçimde para harcamasına izin vermiyor. Fonlar doğrudan ticari gelirlere bağlı ve bu anlaşma esas olarak FSG ile yeni yatırımcılar arasındaki hisse satışı şeklinde gerçekleşebilir. Bu da anlaşmanın kulübün kendisi üzerinde doğrudan finansal etkisi olmayacağı anlamına geliyor.

Taraftarların Haklı Endişeleri

Muazzam servete sahip yatırımcıların ilgisine rağmen Liverpool taraftarları, kulübün tarihi değerlerini korumaya kararlı. Kulübün bağımsız taraftar birliği Spirit of Shankly, yeni yatırımcıların geçmişteki ilkelere ve çalışan haklarına nasıl yaklaşacağından endişe ediyor.

Yeni konsorsiyum, yüzde 30’luk hissesi karşılığında tam olarak hangi haklara sahip olacak?

Yatırımcılar kulüp yönetiminde ve yönetim kurulunda yer alacak mı?

Potansiyel yatırımcılar hakkında hangi incelemeler yürütülüyor?

Bu satın alma, takımın çıkarları gözetilerek atılan bir adım mı, yoksa yalnızca bir prestij satın alımı mı?

Şimdilik anlaşmanın nihai ayrıntıları ve sonuçları görüşülüyor. Liverpool yönetimi ile taraftarlar arasındaki iletişim, kulübün geleceği ve kendine özgü geleneklerinin korunması açısından belirleyici olacak.