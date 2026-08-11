Neftçi'de sansasyonel transfer: Kouao Avrupa'yı bırakıp neden Özbekistan'ı seçti?

Özbekistan Süper Ligi, yaz transfer döneminde ses getiren bir anlaşmaya imza attı. Fildişi Sahili Millî Takımı'nın oyuncusu ve Fransa'nın Metz kulübünün eski savunmacısı Koffi Kouao, kariyerine Fergana temsilcisi Neftçi'de devam edecek. 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun Avrupa'dan ayrılarak Özbekistan şampiyonasını seçme nedenleri ve Fransız basınına verdiği röportajdaki açıklamaları büyük ilgi gördü.

Fransa'nın saygın 225foot.com yayınına röportaj veren Fildişi Sahilli savunmacı, bu beklenmedik ancak iddialı kararı hakkında açıkça konuştu.

Metz'e veda ve Neftçi projesi

Koffi Kouao, bu yılın temmuz ayında Fransız kulübü Metz ile mevcut sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı. Birkaç Avrupa kulübünden teklif almasına rağmen futbolcu acele etmemeyi ve kendisini tamamen gösterebileceği bir proje seçmeyi tercih etti.

“Metz'deki kariyerimin ve temmuz ayında sözleşmemin sona ermesinin ardından, kendimi tamamen ihtiyaç duyulan bir oyuncu gibi hissedeceğim projeyi seçmek için acele etmemeyi tercih ettim. Neftçi seçeneği ortaya çıktığında kulüp yönetiminin planları hoşuma gitti. Özbekistan şampiyonasını keşfetmek benim için çok ilgi çekici bir meydan okuma; hem insani hem de sportif açıdan yeni bir macera.”, — dedi Koffi Kouao.

2027'ye kadar sözleşme

Fergana kulübü yönetimi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla üst düzey bir yabancı oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Taraflar arasındaki anlaşma bir buçuk sezon için imzalanırken Kouao, Neftçi ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli resmî sözleşmeye imza attı.

Fildişi Sahilli futbolcu, Avrupa sahalarında edindiği zengin deneyimi ve taktik bilgisini yeni takımına aktarmaya hazır olduğunu belirtti.

“Sahada her şeyimi vereceğim”: Kouao'dan büyük sözler

Mevkiinde yüksek hızı, mücadele gücü ve agresif oyun tarzıyla öne çıkan sağ bek, Fergana'daki kariyerinden büyük beklentiler taşıyor:

“Buraya mütevazı bir şekilde geldim; ancak sağ bekteki deneyimimi, hızımı ve agresif oyunumdan yararlanarak kendimi göstermek istiyorum. Bu yeni bir futbol, yeni bir kültür ve ben bu sezon kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vermeye hazırım. Her şeyi saha gösterecek!”

Neftçi kadrosuna katılan deneyimli yabancı oyuncunun sahadaki performansı ve takımın sonuçlarına etkisi taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor. Fergana ekibinin bu transferinin Süper Lig'deki rekabeti daha da artıracağı şüphesiz.

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