Juventus'un önemli oyuncusu taraftar saldırısının ardından bireysel çalıştı

İtalya'nın Juventus kulübü, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde bir sonraki antrenmanına çıktı ancak Torino ekibi tam kadro çalışamadı. Goal.com'un bildirdiğine göre bazı futbolcular, fiziksel durumları ve küçük sakatlıkları nedeniyle bireysel programla çalışmak zorunda kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Takımın kilit savunmacılarından Federico Gatti de bu isimler arasında yer alıyor. İtalyan savunmacı, geçen pazartesi oynanan hazırlık maçının ardından yaşanan talihsiz olayın etkilerini atlatmaya çalışıyor. Kaynağa göre Gatti, maçın sonunda sahaya giren bir taraftarın darbesi nedeniyle ayak bileğinden sakatlandı.

Kadro sorunları ve Gatti'nin durumu

Gianluca Di Marzio'nun bilgilerine dayanılarak aktarılan habere göre Federico Gatti, taraftarlarla yaşanan olayın ardından tedbir amacıyla bireysel antrenman programına alındı. Uzmanlar futbolcunun durumunu ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendirmiyor ve kısa süre içinde takımla çalışmaya dönmesini bekliyor.

Ayrıca Continassa tesislerinde birkaç futbolcu daha bireysel çalıştı. Forvet Arkadiusz Milik, bel bölgesindeki hafif rahatsızlık nedeniyle tam antrenmana katılamazken Jeff Ekhator da rehabilitasyon çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Andrea Cambiaso kısa süre içinde takıma dönecek

Torino ekibinin bir diğer önemli oyuncusu Andrea Cambiaso da ayak bileğindeki küçük sorun nedeniyle bireysel program dahilinde çalıştı. Ancak teknik heyet oyuncunun durumu hakkında iyimser.

Kulüp sağlık ekibinin tahminlerine göre Andrea Cambiaso'nun yarın diğer futbolcularla birlikte takım antrenmanına katılması bekleniyor. Bu, takımın yaklaşan maçları öncesinde Luciano Spalletti için önemli bir olumlu gelişme oldu.