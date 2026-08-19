Cristiano Ronaldo kasım ayında Özbekistan'a gelebilir

Futbolseverleri sevindirecek haber: Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo bu yıl kasım ayında Özbekistan'ı ziyaret edebilir.

2026/27 sezonu AFC Şampiyonlar Ligi Elite aşamasının fikstürü belli oldu. Buna göre Taşkent'in «Paxtakor» kulübünün 2 Kasım'da kendi sahasında Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi «Al-Nassr» takımını konuk etmesi bekleniyor.

Ronaldo maçta forma giyerse bu, onun Özbekistan'a ilk ziyareti olabilir. Portekizli yıldız kariyerini şu anda «Al-Nassr» takımında sürdürüyor.

Özbekistanlı futbolseverleri bir büyük maç daha bekliyor. Fergana'nın «Neftchi» takımının 23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın «Al-Hilal» kulübünü konuk etmesi planlanıyor. Taraftarlar bu karşılaşmada dünya futbolunun yıldızlarından biri olan Karim Benzema'yı görme fırsatı bulabilir.

Böylece kasım ayında Özbekistan'da dünya futbolu yıldızlarının yer alacağı iki önemli karşılaşmaya büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Peki, Cristiano Ronaldo Taşkent'e gelip «Paxtakor» karşısında forma giyecek mi?