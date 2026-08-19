Cristiano Ronaldo kasım ayında Özbekistan'a gelebilir

·8·Spor
Cristiano Ronaldo kasım ayında Özbekistan'a gelebilir

Futbolseverleri sevindirecek haber: Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo bu yıl kasım ayında Özbekistan'ı ziyaret edebilir.

2026/27 sezonu AFC Şampiyonlar Ligi Elite aşamasının fikstürü belli oldu. Buna göre Taşkent'in «Paxtakor» kulübünün 2 Kasım'da kendi sahasında Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi «Al-Nassr» takımını konuk etmesi bekleniyor.

Ronaldo maçta forma giyerse bu, onun Özbekistan'a ilk ziyareti olabilir. Portekizli yıldız kariyerini şu anda «Al-Nassr» takımında sürdürüyor.

Özbekistanlı futbolseverleri bir büyük maç daha bekliyor. Fergana'nın «Neftchi» takımının 23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın «Al-Hilal» kulübünü konuk etmesi planlanıyor. Taraftarlar bu karşılaşmada dünya futbolunun yıldızlarından biri olan Karim Benzema'yı görme fırsatı bulabilir.

Futbolcular Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın yan yana portreleri.

Böylece kasım ayında Özbekistan'da dünya futbolu yıldızlarının yer alacağı iki önemli karşılaşmaya büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Peki, Cristiano Ronaldo Taşkent'e gelip «Paxtakor» karşısında forma giyecek mi?

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Napoli yeni forvet arıyor: Gabriel Jesus ve diğer adaylarNapoli yeni forvet arıyor: Gabriel Jesus ve diğer adaylarBugün, 18:57Arsenal, Mikel Arteta ile yeni sözleşme imzalayacağını doğruladıArsenal, Mikel Arteta ile yeni sözleşme imzalayacağını doğruladıBugün, 18:32Murat Gassiyev'in Bakhodir Jalolov ile dövüşebileceği belirtildiMurat Gassiyev'in Bakhodir Jalolov ile dövüşebileceği belirtildiBugün, 18:26Jose Mourinho, Real Madrid futbolcularından hangi taleplerde bulundu?Jose Mourinho, Real Madrid futbolcularından hangi taleplerde bulundu?Bugün, 18:21Juventus'un genç yeteneği Adin Lichina, Avellino'ya transfer olabilirJuventus'un genç yeteneği Adin Lichina, Avellino'ya transfer olabilirBugün, 18:17Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Yalnızca Galibiyet BekleniyorJuventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Yalnızca Galibiyet BekleniyorBugün, 17:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı