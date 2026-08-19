Napoli yeni forvet arıyor: Gabriel Jesus ve diğer adaylar

İtalya'nın Napoli kulübü, takımın hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir santrfor arayışını hızlandırdı. Teknik direktör Massimiliano Allegri, kadroda rekabetçi bir santrfor bulunmasını istiyor ve yönetimin önüne bu görev konuldu. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye satılmasının ardından Napoli, mevcut dokuz numarayla rekabet edebilecek veya ona uygun bir partner olabilecek bir oyuncu arıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre transfer döneminin önündeki iki hafta, sportif direktör Giovanni Manna için belirleyici olacak. Kulübün büyük miktarda yatırım yapma imkânı bulunmadığından, uygun şartlı kiralama veya satın alma opsiyonlu anlaşmalar değerlendiriliyor. Kadronun finansal dengesini korumak ve transferler için kaynak yaratmak amacıyla bazı oyuncuların satılması da planlanıyor.

Transfer piyasası ve öne çıkan adaylar

Napoli'nin radarındaki oyuncular arasında İngiltere Premier Lig'de forma giyen birkaç tanınmış isim bulunuyor. Arsenal'deki planların değişmesi nedeniyle ayrılmaya hazır olan Gabriel Jesus , kulübün başlıca hedeflerinden biri. Brezilyalı forvet, Massimiliano Allegri'nin beğenisini kazanmış durumda. Napoli, transfer bedeli ve anlaşmanın yapısı konusunda Londra ekibiyle şimdiden görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak oyuncunun kendisi İtalya'ya gitmeyi öncelik olarak görmüyor ve transfer döneminin sonuna kadar gelecek diğer teklifleri de dikkatle değerlendirmek istiyor.

İngiltere ve diğer liglerden başka seçenekler de inceleniyor. Manchester United'dan ayrılması beklenen Joshua Zirkzee'nin de Napoli'nin radarında olduğu öğrenildi. Giovanni Manna, oyuncunun temsilcileri ve Manchester United yönetimiyle iletişime geçti ancak şu an için süreç yalnızca ilk temas aşamasında. Oyuncunun yıllık yaklaşık 3,5 milyon avroluk maaşı başlıca engel olabilir. Ayrıca kulüp, diğer forvet seçeneklerini de değerlendiriyor.

Kadro değişiklikleri ve finansal planlar

Chelsea'den dönen ve Bayern Münih kadrosunda kalıcı olamayan Nicolas Jackson da Napoli'nin kısa listesindeki forvetlerden biri. Bunun yanı sıra Liam Delap'ın adı Chelsea aracılığıyla önerildi ancak 2003 doğumlu, fizik gücü yüksek bu forvetin Azzurri'nin ihtiyaçlarına uygun olmadığı belirlendi.

Teknik direktörün isteklerini yerine getirmek ve kadroyu eksiksiz oluşturmak için transferlerden elde edilecek gelir önemli bir rol oynayacak. Özellikle:

Nottingham Forest'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri dönen Lorenzo Lucca, Fiorentina ve Genoa'nın ilgisini çekiyor ve ayrılması bekleniyor.

Galatasaray tarafından bonservisi alınmayan Noa Lang de satış listesine konulabilir; oyuncuyla Hollanda ve İngiltere'den ilgilenen kulüpler bulunuyor.

Ajax da Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgileniyor.

Napoli yönetimi, önümüzdeki haftalarda bu konuları olumlu şekilde sonuçlandırarak teknik direktörün emrine ihtiyaç duyduğu forveti vermeyi planlıyor.