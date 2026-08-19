Dell 15 D15261 tanıtıldı: 700 dolarlık yeni dizüstü bilgisayarın özellikleri

·3·Teknoloji
Dell 15 D15261 tanıtıldı: 700 dolarlık yeni dizüstü bilgisayarın özellikleri

Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar segmenti, dünya pazarında yeni bir cihazla daha genişledi. ixbt.com’un haberine göre Dell, Intel Wildcat Lake platformuna dayanan ve başlangıç fiyatı 700 dolardan başlayan Dell 15 D15261 modelini resmen tanıttı. Cihaz, bütçe dostu özellikleri ve kompakt çözümleriyle günlük temel görevler için tasarlanmış teknolojik bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri teknik platformu. Üretici, kullanıcılara Intel Wildcat Lake serisindeki işlemcilerden birini seçme imkânı sunuyor. Kullanıcılar Core 3 304, Core 5 320 ve Core 7 350 yongaları arasından ihtiyaçlarına uygun olanı seçebiliyor. Uzmanlara göre Intel Wildcat Lake serisi çok yüksek performansıyla öne çıkmasa da yüksek enerji verimliliği sağlamaya odaklanıyor.

Teknik özellikler ve depolama seçenekleri

Modern dizüstü bilgisayar pazarında standart özellikler değişirken bu modelin temel sürümünün 8 GB RAM ile donatılması beklenen bir durum oldu. Ancak daha yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için daha pahalı modeller de sunuluyor; bu modellerde RAM kapasitesi 32 GB’a kadar artırılabiliyor. Depolama içinse tüm sürümlerde 512 GB kapasiteli SSD tercih edilmiş.

Cihazın görsel tasarımı ve ekran özellikleri de bütçesine uygun şekilde hazırlanmış. Dizüstü bilgisayar, Apple’ın MacBook Neo modeline doğrudan rakip sayılmayacak 15,3 inçlik bir ekranla geliyor. Ekran 1200p çözünürlüğü destekliyor, ancak renk gamı açısından NTSC renk alanının yalnızca %45’ini kapsıyor. Bu da cihazın profesyonel düzeyde tasarım ve renk çalışmaları yerine metin belgeleri ve internet kullanımı için tasarlandığını gösteriyor.

Pil ve kullanım kolaylığı

Cihazın kompaktlığı ve taşınabilirliği açısından olumlu özelliklerini vurgulamak gerekir. On beş inçlik ekrana sahip olmasına rağmen Dell 15 D15261 modelinin ağırlığı yalnızca 1,54 kilogram. Bu, bu sınıftaki dizüstü bilgisayarlar için oldukça düşük bir değer ve cihazı sürekli yanında taşımak isteyenler için kolaylık sağlıyor.

Buna karşın enerji konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Dizüstü bilgisayara yalnızca 41 W/soat kapasiteli küçük bir batarya takılmış. İlginç olan, üreticinin cihazın tek şarjla ne kadar süre çalışabildiğine ilişkin herhangi bir resmî bilgi vermemiş olması. Bu nedenle pil ömrü konusunda rekor sonuçlar beklemek gerçekçi olmayacaktır.

Bağlantı seçenekleri ve arayüzler açısından cihaz, çağın gereksinimlerine uygun şekilde donatılmış. Dizüstü bilgisayarda kablosuz ağlarda istikrarlı bağlantı sağlayan modern bir Wi-Fi 6 modülü bulunuyor. Ayrıca kasada çeşitli harici cihazları bağlamaya ve verileri hızlı bir şekilde aktarmaya olanak tanıyan iki USB-C 3.2 portu yer alıyor.

DellDizüstü BilgisayarIntel Wildcat LakeTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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