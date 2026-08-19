Juventus'ta Koopmeiners'in kaderi: Pahalı yedek ve transfer sorunu

İtalya'nın Juventus kulübünde Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in geleceği belirsizliğini koruyor. Turin ekibinde kendine yer bulamayan futbolcu, takımın ilk 11'ine giremiyor ve transfer piyasasındaki en zor durumlardan birinin merkezinde yer alıyor. GOAL.com'un haberine göre yönetim, oyuncuyu satma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Teun Koopmeiners'in Juventus'taki macerası, sona eren sezondaki kadar zorlu başladı. Dünya Kupası da 1998 doğumlu orta saha oyuncusunun durumunu olumlu yönde değiştiremedi. Hollanda Milli Takımı formasıyla Japonya, İsveç, Tunus ve Fas'a karşı sahaya çıkan futbolcu, etkileyici bir performans sergileyemedi. Fas'a karşı 1/32 final maçında penaltıyı gole çevirmesi tek parlak anı olarak kaldı; ancak bu gol ne takımının turnuvadan elenmesini engelleyebildi ne de oyuncunun transfer piyasasındaki değerini artırabildi.

Turin'e döndükten sonra Koopmeiners, 2025-2026 sezonunun sonundaki durumuna geri döndü. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ideal kadrosunda ilk tercih değil. Geçen sezon teknik adam, oyuncunun pozisyonunu değiştirmeyi denedi ve onu hem stoper hem de ön libero olarak oynattı. Ancak bu denemeler beklenen sonucu vermedi ve Hollandalı futbolcu sonunda “lüks yedek” statüsünde kaldı.

Finansal engeller ve transfer piyasasındaki zorluklar

Hatırlanacağı üzere futbolcu, 2024 yılında 54,7 milyon euro (bonuslarla birlikte 61 milyon euro) karşılığında transfer edilmişti. Bu bedel, kulüp tarihindeki en pahalı anlaşmalardan biri olurken günümüzde yatırımın karşılığını vermediği kabul ediliyor. Juventus'un yaz dönemindeki hazırlık maçları da Koopmeiners'in ilk 11'de olmadığını doğruladı.

Kulübün genel direktörleri Giovanni Carnevali ve Frederic Massara, futbolcuyu satmaya çalışıyor. Ancak finansal zarara uğramamak için Turin ekibinin en az 32,9 milyon euroya ihtiyacı var. Oyuncunun bonservis bedeli ve yıllık 4,5 milyon euroluk maaşı, potansiyel alıcıları caydırıyor. Daha önce Roma ve Bologna ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmış, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen ilgiler de ciddi bir aşamaya ulaşmamıştı.

Koopmeiners'in ayrılabileceği senaryo

Mevcut şartlarda bu karmaşık durumu ilerletebilecek tek seçenek, oyuncuyu kiralık olarak göndermek gibi görünüyor. Juventus futbolcuyu kiralamaya razı olursa transfer piyasasında hareketlilik yaşanabilir.

Koopmeiners'in satılması, kulübün orta saha hattını tamamen şekillendirmesi açısından belirleyici bir adım olabilir. Özellikle oyuncunun ayrılmasıyla açılacak finansal kaynaklarla Franck Kessié transferinin gerçekleştirilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Transfer döneminin son haftalarında yönetimi zorlu kararlar bekliyor.