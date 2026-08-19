Yeni kaptan: Flick, Barcelona'daki kaptanlık bandı meselesine noktayı koydu
Barcelona'da yeni sezonun başlaması ve transfer döneminin son günlerinde önemli bir karar alındı. Teknik direktör Hans-Dieter Flick, takımın asıl kaptanlarının sakatlanarak kadro dışı kalması nedeniyle geçici kaptanlar üçlüsünü bizzat belirledi. Oylama neden ertelendi ve Frenkie de Jong bu kararı nasıl karşıladı?
«Oylamaya kadar kaptan: Raphinha»: Flick'in resmi kararı
Flick, takım kadrosu transfer dönemi kapanana kadar tamamen şekillenmeyeceği için futbolcular arasındaki geleneksel oylamayı şimdilik yapmamaya karar verdi. Asıl liderlerin kadroda bulunmadığı bir dönemde liderlik Brezilyalı kanat oyuncusuna emanet edildi:
"Rafa [Raphinha] kaptan olacak. Marc [ter Stegen] ve Ronald [Araújo] kadroda yok, Frenkie [de Jong] ise şu anda forma giyemiyor. Bu nedenle kaptanlarla ilgili bir karar aldım. Kadromuza yeni oyuncular katılabilir veya bazı oyuncular ayrılabilir. Her şey tamamen netleştiğinde resmi oylamayı yapacağız. O zamana kadar Rafa, Eric [García] ve Pedri ile birlikte kaptanlık yapacak," dedi Hans-Dieter Flick.
Barcelona'nın kaptanlık düzenindeki durum
Pozisyon / Statü
Futbolcu
Mevcut durumu
Asıl kaptan (geçici)
Raphinha
Sahadaki ana lider olarak onaylandı
Kaptan yardımcıları
Pedri ve Eric García
Raphinha ile birlikte kaptanlar kurulunda
Asıl kaptanlar (kadro dışında)
Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo
Sakatlıkları nedeniyle kadroda değiller
De Jong'un durumu
Frenkie de Jong
Sakat; kaptanlık seçiminden sonra teknik direktörle iletişim halinde
Nihai oylama
Tüm takım üyelerinin katılımıyla
Transfer dönemi tamamen kapandıktan sonra yapılacak
Frenkie de Jong ile ilişkiler: «Aramızda hiçbir sorun yok»
Alman teknik adam, kaptanlık bandı konusunda herhangi bir iç anlaşmazlık veya sorun bulunmadığını ve Hollandalı orta saha oyuncusuyla sürekli iletişim halinde olduğunu özellikle vurguladı:
"Frenkie'ye gelince, bu kararı yalnızca sakat olduğu için aldım ancak aramızdaki ilişki mükemmel. O çok büyük bir profesyonel ve olgun bir futbolcu. Takımdaki durum ve maçlar hakkında onunla her zaman açıkça konuşuyorum. Bizim için büyük bir yeteneğe sahip önemli bir oyuncu," dedi Hans-Dieter Flick.
Sizce Raphinha, Pedri ve Eric García üçlüsü Barcelona'yı sahada layıkıyla yönlendirebilir mi, yoksa kaptanlık bandı başka bir futbolcuya mı verilmeliydi?
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