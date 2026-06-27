Sıcak Savaşlar Başlıyor: Play-off'un Korkunç Eşleşmeleri Belli Oldu

Okyanus ötesinde 2026 Dünya Kupası en heyecanlı aşamasına giriyor! Bugün, 27 Haziran tarihinde turnuvanın "I", "H" ve "G" gruplarındaki son tur mücadeleleri tamamlandı ve taraftarların merakla beklediği play-off biletleri sahiplerini buldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bu tarihi Dünya Kupası'nda her saniye büyük bir heyecanla geçiyor. Grup aşamasının hüzünlü ve sevinçli maçlarının ardından, son 16 turu öncesinde birbirini alt etmeye hazır yeni eşleşmeler şekillendi.

Kim kime karşı? Ateşli karşılaşmaların tablosu

Turnuvanın bir sonraki aşamasında bizi şu ilginç ve beklenmedik mücadeleler bekliyor. Sizce hangi takımlar çeyrek finale yükselecek?

Elitlerin Savaşı Sert Rekabet Germany — Paraguay France — Sweden South Africa — Canada Netherlands — Morocco USA — Bosnia and Herzegovina Brazil — Japan Ivory Coast — Norway Argentina — Cape Verde Australia — Egypt

Son şampiyon tahtını koruyabilecek mi?

Bu eşleşmeler arasında futbolseverlerin gözü şüphesiz mevcut Dünya Şampiyonu olan Argentina milli takımında olacak.

İntrika: Messi ve arkadaşları bu kez turnuvanın en beklenmedik ve dişli temsilcisi olan Cape Verde'ye karşı sahaya çıkacaklar. Kabul etmek gerekir ki, kağıt üzerinde Argentina net favori görünse de, play-off'larda sürprizler her zaman hakimdir!

Ayrıca, ev sahibi USA kendi sahasında Bosnia and Herzegovina'yı test ederken, Canada takımı Afrika'nın tehlikeli temsilcisi South Africa engelini aşmaya çalışacak. Brazil — Japan ve Netherlands — Morocco mücadelelerinin ise gerçek bir futbol şovu olacağı garanti!

Çok yakında ölüm kalım maçları başlıyor. Siz hangi milli takımı destekliyorsunuz? Sonuçları bizimle takip etmeye devam edin!