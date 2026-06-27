Sıcak Savaşlar Başlıyor: Play-off'un Korkunç Eşleşmeleri Belli Oldu

·2·Spor
Sıcak Savaşlar Başlıyor: Play-off'un Korkunç Eşleşmeleri Belli Oldu

Okyanus ötesinde 2026 Dünya Kupası en heyecanlı aşamasına giriyor! Bugün, 27 Haziran tarihinde turnuvanın "I", "H" ve "G" gruplarındaki son tur mücadeleleri tamamlandı ve taraftarların merakla beklediği play-off biletleri sahiplerini buldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bu tarihi Dünya Kupası'nda her saniye büyük bir heyecanla geçiyor. Grup aşamasının hüzünlü ve sevinçli maçlarının ardından, son 16 turu öncesinde birbirini alt etmeye hazır yeni eşleşmeler şekillendi.

Kim kime karşı? Ateşli karşılaşmaların tablosu

Turnuvanın bir sonraki aşamasında bizi şu ilginç ve beklenmedik mücadeleler bekliyor. Sizce hangi takımlar çeyrek finale yükselecek?

Elitlerin Savaşı

Sert Rekabet

Germany

Paraguay

France

Sweden

South Africa

Canada

Netherlands

Morocco

USA

Bosnia and Herzegovina

Brazil

Japan

Ivory Coast

Norway

Argentina

Cape Verde

Australia

Egypt

Sıcak Savaşlar Başlıyor: Play-off'un Korkunç Eşleşmeleri Belli Oldu

Son şampiyon tahtını koruyabilecek mi?

Bu eşleşmeler arasında futbolseverlerin gözü şüphesiz mevcut Dünya Şampiyonu olan Argentina milli takımında olacak.

İntrika: Messi ve arkadaşları bu kez turnuvanın en beklenmedik ve dişli temsilcisi olan Cape Verde'ye karşı sahaya çıkacaklar. Kabul etmek gerekir ki, kağıt üzerinde Argentina net favori görünse de, play-off'larda sürprizler her zaman hakimdir!

Ayrıca, ev sahibi USA kendi sahasında Bosnia and Herzegovina'yı test ederken, Canada takımı Afrika'nın tehlikeli temsilcisi South Africa engelini aşmaya çalışacak. Brazil — Japan ve Netherlands — Morocco mücadelelerinin ise gerçek bir futbol şovu olacağı garanti!

Çok yakında ölüm kalım maçları başlıyor. Siz hangi milli takımı destekliyorsunuz? Sonuçları bizimle takip etmeye devam edin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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