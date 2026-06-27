Frenkie de Jong: «Messi tarihin en iyi futbolcusu»

Hollanda milli takımının orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını övdü.

De Jong, Messi'nin hâlâ yüksek seviyede performans göstermesinin kendisini şaşırtmadığını belirtti.

Diario Ole'nin aktardığına göre De Jong, «Hayır, Messi'nin hâlâ bu seviyede oynamasına şaşırmadım. Messi, Messi'dir. O tarihin en iyi futbolcusu, bu yüzden böyle oynaması beni şaşırtmıyor» dedi.

Hatırlatmak gerekirse, Dünya Kupası'nın 2. turunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Bu maçta duble yapan Messi, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 18'e çıkardı.

Ayrıca Arjantinli yıldız, 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında 5 golle lider durumda bulunuyor.

Bilgi olarak; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek.