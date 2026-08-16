Manchester City kaptanları: Enzo Maresca yeni grubu oluşturuyor

Enzo Maresca, Manchester City takımındaki kaptanlar kurulunu oluşturma sürecinde önemli değişikliklere gitti. Kulüpte kadro yenilenirken teknik direktör takım liderlerini belirlemeye çalışıyor. Ancak İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ve geleceğiyle ilgili durum, takımda ciddi tartışmalara yol açıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transfer olmasının ardından Ruben Dias ve Erling Haaland, geçen sezonki kaptanlar grubundan kalan tek oyuncular konumunda. Teknik direktör, transfer dönemi kapanana kadar nihai kararını vermek istemediğini ve iki lider oyuncu daha seçeceğini açıkladı.

Kaptanlık sorumluluğu ve taktik

Maresca, kaptanlık görevinin futbolcuya herhangi bir ayrıcalık veya özgürlük sağlamadığını, aksine beklentilerin daha da yükseldiğini özellikle vurguladı. Ona göre Ruben Dias, sahadaki ve takım içindeki karakteriyle gerçek bir lider olduğunu kanıtladı.

Bununla birlikte, Erling Haaland'ın kaptanlık pazubandını takmasıyla ilgili küçük ve mizahi bir taktik sorun bulunuyor. İtalyan teknik adam, gol atıldıktan sonra taktik talimat vermek için hemen kaptanın yanına gitme alışkanlığı olduğunu belirterek Norveçli forvetle bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabileceğini söyledi.

Rodri hakkında soru işaretleri ve Barcelona'nın ilgisi

Maresca'nın açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri, Rodri'nin kaptanlar listesinde yer almamasıydı. Katalan kulübü Barcelona'nın orta saha oyuncusu için 60 milyon avroluk teklifinin reddedilmesine rağmen futbolcunun kendisi Katalonya'ya taşınmayı büyük ölçüde istiyor.

Rodri'nin takımın antrenman tesislerine dönmemek için adımlar attığı öğrenildi; zira taraflar arasındaki görüşmeler kritik aşamaya girdi. Buna rağmen teknik direktör, futbolcunun 14 Ağustos'ta antrenmanlara döneceğini kesin bir dille ifade etti.

Kulüpteki transfer çalışmaları henüz tamamlanmadığı için Maresca, sezon öncesi planlama sürecini yaz transfer döneminin resmen kapanmasının ardından tamamlamayı planlıyor. Şimdilik Ruben Dias'ın takımın asıl kaptanı olarak yeni sezonda ekibe liderlik etmesi bekleniyor.