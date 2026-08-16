Inter Miami farklı mağlup oldu, Lionel Messi penaltıyı gole çeviremedi

ABD Şampiyonası’nda sezon devam ederken, Lionel Messi liderliğindeki Inter Miami deplasmanda ağır bir yenilgi aldı. Nashville SC sahasında konuk olan Xavier Mascherano’nun öğrencileri rakibine 1-85 değil, 4-1’lik skorla farklı mağlup olarak evine eli boş dönmek zorunda kaldı. Goal.com’un haberine göre bu karşılaşma Florida kulübü için gerçekten şanssız geçti. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Maçın dönüm noktası ve kritik anları

Karşılaşmanın başından itibaren oyununu bulamayan konuk ekip, rakibin baskısına karşı koymakta zorlandı. Ev sahibi takımın golü bulmasının ardından Inter Miami skoru dengelemek için önemli bir fırsat yakaladı. Maçın 23. dakikasında takım lehine penaltı kararı verildi.

Topun başına takımın yıldızı Lionel Messi geçti. Ancak Arjantinli forvetin kullandığı penaltıyı rakip kaleci Schwake kurtardı. Kaleci, oyuncunun vuruş yönünü doğru tahmin ederek takımını kesin bir golden kurtardı ve üstünlüğün korunmasını sağladı.

O pozisyonda gol atılsaydı karşılaşmanın senaryosu tamamen farklı bir hâl alabilirdi. Ancak kaçan penaltı konuk ekip için ciddi bir darbe oldu ve maçın kalan bölümünü etkiledi.

İkinci yarıdaki üstünlük ve Messi’nin kötü geçen gecesi

İkinci yarının ardından ev sahibi ekip maçın kaderini kendi lehine belirledi. Nashville SC üstünlüğünü daha da artırarak skor farkını güvenli bir seviyeye taşıdı ve karşılaşmayı 4-1’lik galibiyetle tamamladı. Bu sonuç ev sahibi takım için önemli ve prestijli bir zafer oldu.

Lionel Messi içinse bu gece yalnızca penaltıyı kaçırmasıyla değil, diğer tatsız olaylarla da hafızalarda kaldı. Karşılaşma sırasında hakem, “La Pulga” lakaplı oyuncuya sarı kart gösterdi. Böylece deneyimli futbolcu açısından kişisel olarak da oldukça zor ve ağır bir gece yaşandı.

Yenilginin ardından Xavier Mascherano’nun ekibinin savunma ve hücumdaki eksiklikleri analiz etmesi gerekiyor. Nashville SC ise taraftarları önünde dayanıklılık göstererek önemli üç puanı aldı ve potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.