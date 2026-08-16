Manchester United, Bayern Münih savunmacısı Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak istiyor

İngiltere'nin Manchester United kulübü, Bayern Münih'te zor bir dönem geçiren Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae'nin transferiyle ilgileniyor. Goal.com'un haberine göre Michael Carrick, takımın savunma hattını daha da güçlendirmek ve deneyimli bir oyuncuyla takviye etmek amacıyla bu transfer için çalışmalara başladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kış transfer döneminde aktif olmasına rağmen kulüp yönetimi, üst düzeyde rekabet edebilmek için kadroda daha fazla değişiklik yapılması gerektiğinin farkında. Özellikle stoperler Lisandro Martínez ve Leny Yoro'nun sık sık sakatlanması teknik heyeti endişelendiriyor. Ayrıca Harry Maguire'ın yaşının ilerlediği göz önüne alındığında, takımın uzun yıllar güvenebileceği bir savunmacıya acil ihtiyacı var.

Kim Min-jae, 2023 yılında Napoli'den 50 milyon avro karşılığında Münih ekibine transfer olmuştu. Hızı ve fiziksel üstünlüğü sayesinde Manchester United'ın beklentilerine tamamen uyan bir aday olarak görülüyor. Ancak oyuncunun Münih'teki geleceği şu an belirsizliğini koruyor.

Bayern oyuncuyu göndermek istemiyor

Bayern Insider muhabiri Christian Falk'ın aktardığına göre İngiliz kulübü, savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Falk, Manchester United'ın transfer listesinde Güney Koreli futbolcunun adının yer aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıttığını, ancak oyuncunun şu an yalnızca Bayern'deki yerini yeniden kazanmaya odaklandığını belirtti.

Vincent Kompany yönetimindeki teknik heyet, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı ana hedef olarak belirledi. Bu nedenle Alman kulübünün, sezon boyunca sakatlıklar ve yoğun fikstür nedeniyle sorun yaşamamak için geniş bir kadroya sahip olması gerekiyor. Kim Min-jae'nin satılması, takımın stoper bölgesindeki seçeneklerini ciddi biçimde azaltabilir.

Carrick'i önemli sınavlar bekliyor

Transfer söylentileri sürerken Michael Carrick'in tüm dikkatini İngiltere Premier Lig'indeki gelecek maçlara vermesi gerekiyor. Özellikle Lisandro Martínez'in Arjantin milli takımıyla oynadığı maçta yeniden sakatlanmasının ardından teknik direktör, mevcut oyunculara odaklanmak zorunda kaldı.

Bu arada Bayern yönetimi ve teknik heyeti, Kim'i takımda tutmaktan yana. Oyuncunun da Münih ekibindeki rolünden memnun olması, transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Buna rağmen İngiliz kulübünün transfer dönemi kapanmadan önce bu konuda bir kez daha girişimde bulunması bekleniyor.