John Stones Inter formasıyla ilk maçında gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefledi

·3·Spor
John Stones Inter formasıyla ilk maçında gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefledi

İngiltere Milli Takımı'nın tanınmış savunmacısı John Stones, yeni kulübü olan İtalyan ekibi Inter formasıyla çıktığı ilk maçta taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. San Nicola Stadı'nda Real Betis'e karşı oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan deneyimli futbolcu, karşılaşmanın kaderini belirleyen harika bir gole imza attı. Goal.com'un haberine göre bu sonuç, onun yalnızca güvenilir bir savunmacı değil, kritik anlarda hücuma da katkı sağlayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın normal süresinin bitimine 20 dakika kala oyuna dahil olan İngiliz futbolcu, kısa süre içinde teknik becerilerini sergiledi. Maçın son bölümünde kullanılan bir duran top sırasında rakip ceza sahasına ilerleyen Stones, gerçek bir forveti andıran çeviklik gösterdi. Gönderilen ortaya yükselerek kafasıyla ya da sağ ayağıyla şık bir vuruş yapan savunmacı, topu isabetli biçimde ağlara gönderdi.

İlk maç ve önemi

Bu gol, İtalyan spor basını ve uzmanları tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle vuruşundaki isabet ve zamanlaması, takımın asıl forvetlerinin hareketlerini hatırlattı. Bu tek gol, Nerazzurri'ye İspanyol temsilcisi karşısında 1-1 değil, 1-0'lık minimal bir galibiyet getirdi ve yeni sezon öncesinde takımın moralini yükseltti.

Karşılaşmanın ardından izlenimlerini paylaşan John Stones, Inter formasını giymenin bir onur olduğunu vurguladı. İngiliz futbolcuya göre bu kulübün forması dünyanın en güzellerinden biri ve kulübün tarihindeki büyüklüğünü her adımda hissetmek mümkün. Stones ayrıca konfor alanından çıkarak İtalya ligine geldiğini ve asıl hedeflerinin Avrupa'nın en büyük kupasını yeniden San Siro'ya getirmek olduğunu belirtti.

Tanıdık yüzler ve gelecekteki hedefler

32 yaşındaki savunmacının İtalyan futboluna uyum sürecinin oldukça kolay geçmesi bekleniyor. Bunun nedeni, Inter'in soyunma odasında ona yabancı olmayan birçok tanıdık yüzün bulunması. John Stones, Manchester City'de birlikte oynadığı ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da zafer yaşayan savunmacı Manuel Akanji ile yeniden aynı takımda buluştu.

Stones, eski ve yeni takım arkadaşı Manuel Akanji hakkında övgü dolu sözler söylerken onun dünya çapında bir futbolcu ve samimi bir insan olduğunu vurguladı. Artık bu iki deneyimli savunmacı, İtalyan devinin savunma hattında geçilmesi zor bir kale oluşturmakla görevlendirilecek. Önlerinde ise Serie A'nın zorlu maçları ve Avrupa Şampiyonası'ndaki çekişmeli mücadeleler bulunuyor.

John StonesInterReal BetisŞampiyonlar LigiManuel Akanji
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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