Xiaomi Mi 6 akıllı telefonu için Android 17 tabanlı HyperOS 4 çıktı

Ünlü geliştirici Rlightz7iF_RLZ bir sonraki ilginç projesini sundu. ixbt.com'a göre, 2017'de piyasaya sürülen efsanevi Xiaomi Mi 6 akıllı telefonu için HyperOS 4 işletim sisteminin özel bir sürümü oluşturuldu. Bu haber teknoloji dünyasında gerçek bir sürpriz oldu; çünkü resmi desteğini kaybetmiş eski cihaz, en yeni yazılım özelliklerini deneme fırsatı yakaladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özel ROM, 4.0.0.9.XCACNXM yapı numarasıyla sunuldu ve Xiaomi 17 modeli için tasarlanan dahili HyperOS 4 sisteminin temelinde geliştirildi. Modern işlevler içeren bu sistem, Android 17 işletim sistemine dayanıyor. Snapdragon 835 işlemcisine sahip ve yıllardır eski kabul edilen akıllı telefonun böylesine karmaşık bir sistemle bile oldukça akıcı çalışması birçok kişiyi şaşırttı.

Kullanım uyarıları

Ancak uzmanlar ve geliştiricinin kendisi, bu sistemin yalnızca deneysel bir derleme olduğunu vurguluyor. ROM'da hâlâ çok sayıda hata bulunuyor ve bazı işlevler tam olarak çalışmayabilir. Bu nedenle söz konusu güncellemenin günlük kullanımda ana akıllı telefona yüklenmesi kesinlikle önerilmiyor.

Geliştirici topluluğunun sunduğu bu tür deneyler esas olarak teknoloji meraklılarına ve ilgilenen kullanıcılara yönelik. Bu çalışmalar yalnızca eski cihazların teknik sınırlarını test etmeye ve yeni işletim sistemi arayüzünü tanımaya olanak tanıyor.

Bağımsız geliştiricilerin katkısı

Xiaomi Mi 6'nın piyasaya çıktığı dönemde oldukça popüler olan ve kullanıcıların beğenisini kazanan amiral gemisi modellerden biri olduğunu hatırlatalım. Şirket, bu model için büyük güncellemeler sunmayı resmen çoktan bıraktı. Akıllı telefon, son resmi sürümlerin ardından uzun süre yeni özelliklerden mahrum kaldı.

Buna rağmen bağımsız geliştiriciler ve meraklılar sayesinde cihaz ikinci baharını yaşıyor. Daha önce bu model için MIUI 13 ve MIUI 14 arayüzlerinin resmi olmayan portları oluşturulmuştu. Şimdi ise tam dokuz yıl sonra, dönemin amiral gemisi modern HyperOS 4 sistemini çalıştırmayı başardı.