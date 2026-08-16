Xiaomi Mi 6 akıllı telefonu için Android 17 tabanlı HyperOS 4 çıktı

·3·Teknoloji
Xiaomi Mi 6 akıllı telefonu için Android 17 tabanlı HyperOS 4 çıktı

Ünlü geliştirici Rlightz7iF_RLZ bir sonraki ilginç projesini sundu. ixbt.com'a göre, 2017'de piyasaya sürülen efsanevi Xiaomi Mi 6 akıllı telefonu için HyperOS 4 işletim sisteminin özel bir sürümü oluşturuldu. Bu haber teknoloji dünyasında gerçek bir sürpriz oldu; çünkü resmi desteğini kaybetmiş eski cihaz, en yeni yazılım özelliklerini deneme fırsatı yakaladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özel ROM, 4.0.0.9.XCACNXM yapı numarasıyla sunuldu ve Xiaomi 17 modeli için tasarlanan dahili HyperOS 4 sisteminin temelinde geliştirildi. Modern işlevler içeren bu sistem, Android 17 işletim sistemine dayanıyor. Snapdragon 835 işlemcisine sahip ve yıllardır eski kabul edilen akıllı telefonun böylesine karmaşık bir sistemle bile oldukça akıcı çalışması birçok kişiyi şaşırttı.

Kullanım uyarıları

Ancak uzmanlar ve geliştiricinin kendisi, bu sistemin yalnızca deneysel bir derleme olduğunu vurguluyor. ROM'da hâlâ çok sayıda hata bulunuyor ve bazı işlevler tam olarak çalışmayabilir. Bu nedenle söz konusu güncellemenin günlük kullanımda ana akıllı telefona yüklenmesi kesinlikle önerilmiyor.

Geliştirici topluluğunun sunduğu bu tür deneyler esas olarak teknoloji meraklılarına ve ilgilenen kullanıcılara yönelik. Bu çalışmalar yalnızca eski cihazların teknik sınırlarını test etmeye ve yeni işletim sistemi arayüzünü tanımaya olanak tanıyor.

Bağımsız geliştiricilerin katkısı

Xiaomi Mi 6'nın piyasaya çıktığı dönemde oldukça popüler olan ve kullanıcıların beğenisini kazanan amiral gemisi modellerden biri olduğunu hatırlatalım. Şirket, bu model için büyük güncellemeler sunmayı resmen çoktan bıraktı. Akıllı telefon, son resmi sürümlerin ardından uzun süre yeni özelliklerden mahrum kaldı.

Buna rağmen bağımsız geliştiriciler ve meraklılar sayesinde cihaz ikinci baharını yaşıyor. Daha önce bu model için MIUI 13 ve MIUI 14 arayüzlerinin resmi olmayan portları oluşturulmuştu. Şimdi ise tam dokuz yıl sonra, dönemin amiral gemisi modern HyperOS 4 sistemini çalıştırmayı başardı.

XiaomiHyperOSAndroid 17Xiaomi Mi 6Teknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S27 amiral gemisi farklı bir tasarıma sahip olabilirSamsung Galaxy S27 amiral gemisi farklı bir tasarıma sahip olabilirBugün, 12:53SpaceX iki Falcon 9 roketini rekor sürede uzaya fırlattıSpaceX iki Falcon 9 roketini rekor sürede uzaya fırlattıBugün, 12:29Honor'un 2027'de yeni gizemli bir cihaz tanıtması bekleniyorHonor'un 2027'de yeni gizemli bir cihaz tanıtması bekleniyorBugün, 11:59Samsung yarı iletken üretimine yapay zekâyı entegre ediyorSamsung yarı iletken üretimine yapay zekâyı entegre ediyorBugün, 09:51Bulgaristan'da Büyük Uzay ve Savunma İnovasyon Merkezi KurulacakBulgaristan'da Büyük Uzay ve Savunma İnovasyon Merkezi KurulacakBugün, 08:54AstroRad'ın radyasyondan koruyucu özel yeleği test edildiAstroRad'ın radyasyondan koruyucu özel yeleği test edildiBugün, 03:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri