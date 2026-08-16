Juventus savunma hattında büyük değişikliklere hazırlanıyor

Torino ekibi Juventus, transfer piyasasında aktif çalışmalarını sürdürerek kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlıyor. Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi'nin transferinin son aşamaya gelmesi, takımın diğer oyuncularını da etkileyerek bir transfer zinciri oluşturabilir. Tuttosport'un haberine göre yeni oyuncunun gelişi, kulübün savunma hattındaki birçok futbolcunun geleceğini değiştirecek. Goal.com haber veriyor.

Savunmacıların geleceği ve transfer piyasasındaki ilgi

Juventus yönetimi şu anda yalnızca yeni oyuncular kadroya katmakla kalmıyor, aynı zamanda kadro fazlası futbolculardan kurtulmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor. Kaynağa göre Daniele Rugani, Federico Gatti ve Juan Cabal'dan en az birinin takımdan ayrılacağı kesinleşmiş durumda. Her biriyle farklı kulüpler ilgilenirken görüşmeler de başladı.

Özellikle deneyimli savunmacı Daniele Rugani için İtalya'dan birçok takım devrede. Monza, Sassuolo ve Udinese, futbolcuyu kadrolarına katmak için resmî başvuruda bulundu. Rugani'nin Serie A deneyiminin bu takımlar için önemli bir faktör olması bekleniyor.

Fransız ve İtalyan kulüplerinin planları

Federico Gatti'nin geleceği de kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Fransız kulübü Marseille, futbolcuyla ilgileniyor. Ancak Fransız ekibinin ilk teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama şartını içermesi, Juventus yönetiminin hoşuna gitmedi. Torino kulübü yalnızca doğrudan transferi veya daha uygun şartlar içeren teklifleri değerlendirmeye hazır.

Gatti'ye yönelik ilgi yalnızca Fransa ile sınırlı değil. Ülkemizdeki ve uluslararası spor medyasında yer alan haberlere göre Napoli de savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Ancak Napoli'nin bu konudaki hamleleri, Chelsea oyuncusu Benoît Badiashile ile yürütülen görüşmelerin sonucuna doğrudan bağlı.

Juan Cabal'ın Bologna'ya transfer olma ihtimali

Takımın bir diğer savunmacısı Juan Cabal da yakında kulübünü değiştirebilir. Kolombiyalı futbolcunun, Jhon Lucumi transferinden bağımsız olarak Bologna'ya geçmesi bekleniyor. Tuttosport'a göre bu anlaşma kiralık olarak gerçekleşebilir ve futbolcunun kendisi de Rossoblù ekibine katılmaya olumlu yaklaşıyor.

Juventus yönetimi, sezon öncesi kadroyu ideal seviyeye getirmek ve mali dengeyi korumak için bu transferleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. Jhon Lucumi'nin resmen açıklanmasıyla kulüpteki diğer savunmacıların transfer süreçlerinin de hızlanması bekleniyor.