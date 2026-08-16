Xiaomi markasının ilk akıllı telefonunun üzerinden 15 yıl geçti

Bugün, 16 Ağustos'ta Xiaomi şirketinin mobil teknoloji tarihindeki en önemli tarihlerden biri kutlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, ilk olarak 2011 yılının aynı gününde Pekin'de tanıtılan Xiaomi akıllı telefonunun üzerinden tam 15 yıl geçti. Bu anlamlı tarih vesilesiyle Xiaomi Group Başkan Yardımcısı ve şirketin Çin'deki biriminin yöneticisi Wang Xiaoyan, tüm sadık hayranları bu yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Aslında Xiaomi şirketi 6 Nisan 2010'da kuruldu ve uzmanlar aynı yılın ağustos ayında ünlü MIUI arayüzlerini test etmeye başladı. Bir yıl sonra tanıtılan ilk cihaz, şirketin mobil alandaki ilk adımı ve gelecekteki büyük başarılarının temeli oldu.

Tarihi cihazın teknik özellikleri

Dönemi için ileri teknoloji ürünü kabul edilen ilk Xiaomi akıllı telefonu, tüketicilere 1999 yuan fiyatla sunulmuştu. Günümüzün modern amiral gemileriyle karşılaştırıldığında sade görünen bu cihaz, zamanında güçlü özelliklere sahipti:

4 inç ekran (854 × 480 piksel çözünürlük);

1,5 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon MSM8260 işlemci;

1 GB RAM ve 4 GB dahili depolama;

1930 mAh kapasiteli batarya.

Bu cihaz, Android 2.3 işletim sistemini temel alan MIUI yazılımıyla çalışıyordu.

Küresel pazar liderliğine giden yol

Geçen 15 yılda Xiaomi, küçük bir girişimden dünya çapında bir teknoloji devine dönüştü. Yalnızca uygun fiyatlı akıllı telefon üretimiyle başlayan yolculuk, şirketin bugün küresel mobil pazarın en büyük oyuncularından biri olmasını sağladı. Şirket, akıllı telefonların yanı sıra çeşitli akıllı ekosistem cihazlarıyla da milyonlarca kullanıcının güvenini kazanmayı sürdürüyor.