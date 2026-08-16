Ronaldo'suz Al-Nassr ilk haftada Al-Fateh'i 3-0 mağlup etti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yeni sezonu başladı. Turnuvanın son şampiyonu Riyad temsilcisi Al-Nassr ilk hafta mücadelesinde sahasında Al-Fateh'i konuk ederek 3-0'lık farklı ve ikna edici bir galibiyet aldı.

Bu karşılaşma takımın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou için resmi maçlardaki başarılı bir ilk sınav oldu.

3 gol ve sahada mutlak üstünlük

Ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele alarak rakip kalede art arda tehlikeli pozisyonlar üretti:

İlk gol: 37. dakikada Angelo ceza sahasındaki etkili oyunuyla takımını öne geçirdi (1-0);

Hızlı gelen ikinci gol: Üç dakika sonra, 40. dakikada Felix farkı ikiye çıkararak takımların devre arasına rahat bir skorla girmesini sağladı (2-0);

Son nokta: İkinci yarının 73. dakikasında Samu Costa Al-Nassr'ın üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi (3-0).

Cristiano Ronaldo neden kadroda yer almadı?

Maç öncesinde taraftarların dikkatini çeken başlıca gelişmelerden biri, takım kaptanı ve en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo'nun maç kadrosuna dahi alınmamasıydı.

Buna rağmen Ange Postecoglou'nun öğrencileri, yıldız forvetin yokluğunda da üretken ve güven veren bir futbol sergileyerek yeni sezonda şampiyonluk savunmasına başarılı bir başlangıç yaptı.

Suudi Pro Ligi. 1. hafta

Al-Nassr — Al-Fateh — 3-0

Goller: Angelo (37), Felix (40), Costa (73).

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