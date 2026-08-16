Ronaldo'suz Al-Nassr ilk haftada Al-Fateh'i 3-0 mağlup etti

·13·Spor
Ronaldo'suz Al-Nassr ilk haftada Al-Fateh'i 3-0 mağlup etti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yeni sezonu başladı. Turnuvanın son şampiyonu Riyad temsilcisi Al-Nassr ilk hafta mücadelesinde sahasında Al-Fateh'i konuk ederek 3-0'lık farklı ve ikna edici bir galibiyet aldı.

Bu karşılaşma takımın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou için resmi maçlardaki başarılı bir ilk sınav oldu.

3 gol ve sahada mutlak üstünlük

Ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele alarak rakip kalede art arda tehlikeli pozisyonlar üretti:

  • İlk gol: 37. dakikada Angelo ceza sahasındaki etkili oyunuyla takımını öne geçirdi (1-0);

  • Hızlı gelen ikinci gol: Üç dakika sonra, 40. dakikada Felix farkı ikiye çıkararak takımların devre arasına rahat bir skorla girmesini sağladı (2-0);

  • Son nokta: İkinci yarının 73. dakikasında Samu Costa Al-Nassr'ın üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi (3-0).

Cristiano Ronaldo neden kadroda yer almadı?

Maç öncesinde taraftarların dikkatini çeken başlıca gelişmelerden biri, takım kaptanı ve en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo'nun maç kadrosuna dahi alınmamasıydı.

Buna rağmen Ange Postecoglou'nun öğrencileri, yıldız forvetin yokluğunda da üretken ve güven veren bir futbol sergileyerek yeni sezonda şampiyonluk savunmasına başarılı bir başlangıç yaptı.

Suudi Pro Ligi. 1. hafta

  • Al-Nassr — Al-Fateh — 3-0

  • Goller: Angelo (37), Felix (40), Costa (73).

Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Türkiye’de Altın Ayakkabı’yı kim kazanacak? Yapay zekâ kimin kaç gol atacağını hesapladıTürkiye’de Altın Ayakkabı’yı kim kazanacak? Yapay zekâ kimin kaç gol atacağını hesapladıBugün, 10:38Jamal Musiala sahada bilincini kaybetti: Bayern Münih'te endişe verici durumJamal Musiala sahada bilincini kaybetti: Bayern Münih'te endişe verici durumBugün, 10:32Messi penaltıyı kaçırdı: Inter Miami 4-1'lik skorla darmadağın oldu!Messi penaltıyı kaçırdı: Inter Miami 4-1'lik skorla darmadağın oldu!Bugün, 10:20Mackenzie Dern, Robertson’ı mağlup ederek UFC şampiyonluk kemerini korudu!Mackenzie Dern, Robertson’ı mağlup ederek UFC şampiyonluk kemerini korudu!Bugün, 10:07Abu Dabi sarsılacak: UFC 333 turnuvasındaki tüm eşleşmeler belli olduAbu Dabi sarsılacak: UFC 333 turnuvasındaki tüm eşleşmeler belli olduBugün, 10:00Islam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini koruduIslam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini koruduBugün, 09:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti