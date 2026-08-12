Yapay Zekâ Tabanlı Devin'in Yaratıcısı 40 Milyar Dolarlık Değerlemeyle Yatırım Toplamaya Hazırlanıyor

·2·Teknoloji
Yapay Zekâ Tabanlı Devin'in Yaratıcısı 40 Milyar Dolarlık Değerlemeyle Yatırım Toplamaya Hazırlanıyor

Yapay zekâ alanında yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanan Cognition startup'ı, yeni bir finansman turunda değerlemesini önemli ölçüde artırmak için görüşmelere başladı. Bloomberg'in haberine göre şirket, en az 40 milyar dolarlık değerleme üzerinden büyük yatırımlar çekmeyi planlıyor. Bu hedefe yıllık 1 milyar dolarlık gelir hızına (ARR) ulaşarak erişilmesi bekleniyor. Haberi Techcrunch.com bildirdi .

Bu finansman beklentisi, Cognition için yeni bir büyük sıçrama anlamına gelecek. Şirket yalnızca bu yılın mayıs ayında, 26 milyar dolarlık değerleme üzerinden 1 milyar dolar yatırım toplamıştı. Aradan sadece üç ay geçmesine rağmen projenin finansal göstergelerinin önemli ölçüde büyüdüğü ve yatırımcıların ilgisinin daha da arttığı görülüyor.

Devin'in Yetenekleri ve Kurumsal Talep

Şirketin ana ürünü olan Devin adlı yapay zekâ ajanı, yazılımcılar arasında hızla popülerlik kazandı. Cognition yöneticisi Scott Wu, daha önce TechCrunch'a verdiği röportajda kurumsal müşterilerin Devin'in yeteneklerinden yararlanma oranını son altı ayda her ay ortalama yüzde 50 artırdığını doğrulamıştı. Mayıs ayında şirketin yıllık gelir hızının 492 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

Uzmanlara göre Devin, insanların yerini almak için değil, günlük ve sıkıcı görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı. Genellikle eski yazılımları güncellemek veya uygulamaları bir platformdan diğerine taşımak gibi yazılımcıların pek sevmediği uzun ve zahmetli işleri gerçekleştiriyor. Şirketlerin bu teknolojiyi aktif biçimde benimsemesinin nedenlerinden biri de tam olarak bu.

Ünlü Müşteriler ve Gelecek Beklentileri

Günümüzde Cognition hizmetleri, dünyanın önde gelen şirketleri ve kuruluşları tarafından kullanılıyor. Mercedes-Benz, NASA ve Goldman Sachs gibi büyük markalar da müşteriler arasında yer alıyor. Bu durum, yapay zekâ ajanının yalnızca startup'lar için değil, küresel ölçekteki büyük endüstriler için de önemli bir araca dönüştüğünü gösteriyor.

Scott Wu, genç programlama dehalarından biri olarak tanınıyor. Şirketin önündeki büyük hedefler, yapay zekânın teknoloji pazarındaki rolünün giderek güçlendiğine işaret ediyor. 40 milyar dolarlık değerlemeye ulaşma ihtimali, Cognition'ı yapay zekâ sektöründeki en değerli özel şirketlerden biri hâline getirebilir.

CognitionDevinYapay ZekâTeknolojiYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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