Grubhub şirketinin 24 milyon dolarlık cezası kullanıcılara ulaştı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), önde gelen yemek teslimat hizmetlerinden biri olan Grubhub’a karşı açılan dava kapsamında toplanan 23,8 milyon dolarlık tazminat ödemelerinin tüketicilere ve kuryelere dağıtılmaya başlandığını açıkladı. ixbt.com’un bildirdiğine göre bu fonlar, şirketin aldatıcı uygulamaları ve çalışanların kazançlarını yanlış yansıtması nedeniyle zarar gören 640 binden fazla kişiye ulaştırılıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu mali ödemeler, FTC ve Illinois Başsavcılığı tarafından Aralık 2024’te Grubhub’a karşı başlatılan kapsamlı davanın doğal bir sonucu oldu. Resmî kurumlar, kuryelerin potansiyel kazançları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayıldığını, müşterilerin hesaplarına ve fonlarına erişimin kısıtlandığını ve en önemlisi, restoranların izinsiz olarak platforma eklendiğini sert bir şekilde eleştirmişti.

İzinsiz restoranlar ve yanıltıcı reklam uygulamaları

Soruşturmalar sırasında Grubhub’ın, platformunun ölçeğini yapay olarak daha büyük göstermek amacıyla kendisiyle iş birliği yapmayan yaklaşık 325 bin işletmenin adını izinsiz olarak yayınladığı ortaya çıktı. Şirket, bu restoranların sayfalarının kaldırılmasına yönelik yasal talepleri yerine getirmeyi reddetti ve bunun yerine onları ücretli iş ortaklığı sözleşmeleri imzalamaya zorlamaya çalıştı.

Anlaşma şartlarına göre Grubhub’ın faaliyetlerini köklü biçimde değiştirmesi gerekti. Bundan böyle şirketin, kuryelerin tahmini kazançlarını açıklarken daha şeffaf olması, hesapları kısıtlandığında müşterilere hesaplarını yeniden etkinleştirme veya itiraz etme imkânı sunması ve herhangi bir restoranla iş birliği yapmadan önce açık onayını alması zorunlu kılındı.

Teslimat pazarındaki kapsamlı sorunlar

Bu olay, çevrim içi teslimat pazarındaki büyük oyuncuların faaliyetlerine bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Olaydan bir ay önce federal mahkemenin, Kaliforniya’daki yaklaşık 60 bin Grubhub kuryesinin çıkarlarını koruyan yaklaşık 25 milyon dolarlık başka bir anlaşmayı onayladığı ortaya çıktı.

Günümüzde yalnızca Grubhub değil, diğer büyük teslimat platformları da ciddi soruşturmalar ve yasal itirazlarla karşı karşıya. Örneğin DoorDash geçmişte kurye ücretleri ve çalışma koşulları nedeniyle eleştirilirken Uber Eats, müşterilerden alınan fazla ücretler ve restoranlarla yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda sorunla karşılaştı.