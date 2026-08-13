Arsenal, Ezri Konsa transferini yeniden gündemine aldı

·1·Spor
Arsenal, Ezri Konsa transferini yeniden gündemine aldı

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer dönemi sona ermeden Aston Villa savunmacısı Ezri Konsa'yı kadrosuna katmak için girişimlerini yeniden hızlandırıyor. BBC'nin haberine göre Topçular, sakatlanan William Saliba'nın yerini uygun şekilde doldurmak amacıyla deneyimli İngiliz oyuncuyu transfer etmekten vazgeçmiş değil. William Saliba'nın milli takım formasıyla çıktığı maçta ciddi bir sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kalması, Mikel Arteta yönetimindeki teknik ekibi transfer piyasasında derhal harekete geçmeye zorluyor. Bu bilgiyi Goal.com bildirdi .

Şimdilik taraflar arasındaki görüşmelerde mali farklılıklar ciddi bir engel oluşturuyor. Arsenal yönetimi başlangıçta 28 yaşındaki futbolcu için 30 milyon sterlin teklif etmişti ancak Aston Villa bu teklifi hemen reddetti. Birmingham ekibi, kaptanı için bu miktarın iki katı kadar bir bedel talep ediyor. Kulüp yönetimi, Konsa'nın UEFA Avrupa Ligi zaferlerindeki ve İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finaline yükselmesindeki büyük katkısını dikkate alarak oyuncusunun değerini yüksek belirledi.

Transfer bedelindeki fark ve alternatif seçenekler

Mikel Arteta, takımın savunma hattındaki derinliği sağlamak için Konsa'yı ana hedef olarak görüyor. Yaz transfer döneminde Bruno Guimarães ve Christos Tzolis gibi oyuncular kadroya katılmış olsa da stoper bölgesine henüz önemli bir takviye yapılmadı. Konstantinos Mavropanos ve Jacobo Ramón gibi alternatif adaylar da değerlendirilmesine rağmen öncelik hâlâ Ezri Konsa'da.

Oyuncu ise Aston Villa ile mevcut sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmasına rağmen şu an aktif olarak kulüpten ayrılma talebinde bulunmuyor. Dünya Kupası sonrasındaki uzun tatili nedeniyle UEFA Süper Kupa maçını kaçırdı. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, uygun bir teklif gelmesi hâlinde önemli oyuncuları göndermeye hazır olduğunu bu yaz Morgan Rogers'ı Chelsea'ye, Youri Tielemans'ı Manchester United'a ve Lucas Digne'yi PSG'ye satarak göstermişti.

Mevcut durumda Arsenal yönetiminin ilk teklifini önemli ölçüde artırması gerekiyor. Transferin geleceği tamamen Aston Villa'nın kararına bağlı. Taraflar anlaşmaya varamazsa Birmingham ekibi, ilerleyen dönemde oyuncunun transfer değerinin düşmesinden endişe ediyor; bu da transferin gerçekleşme ihtimalini artırabilir.

ArsenalEzri KonsaAston VillaMikel ArtetaPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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