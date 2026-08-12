Galatasaray, Gabriel Martinelli için Arsenal'e resmi teklif gönderdi

·10·Spor
Galatasaray, Gabriel Martinelli için Arsenal'e resmi teklif gönderdi

Türkiye'nin son şampiyonu Galatasaray, İngiltere'nin Arsenal kulübünde forma giyen Gabriel Martinelli'nin transferi için resmi olarak 38 milyon sterlin (45 milyon avro) tutarında teklif yaptı. Goal.com'un haberine göre İstanbul devi, Brezilyalı futbolcuyu Avrupa'nın prestijli turnuvaları, özellikle de Şampiyonlar Ligi maçları için başlıca transfer hedefi olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son sezonlarda transfer piyasasında aktif hareket eden Türk kulübü, kadrosunu daha da güçlendirme amacıyla proaktif stratejisini sürdürüyor. Florian Plettenberg'in aktardığına göre bu resmi teklif şu anda Emirates Stadium'un masasında bulunuyor ve Londra ekibinin yönetimini ciddi bir karar almaya zorluyor.

Arsenal için karmaşık bir durum

Mikel Arteta yönetimindeki teknik ekip için bu teklif hem mali hem de taktik açıdan karmaşık bir bilmece niteliğinde. Özellikle yaz transfer döneminde Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a gitmesi ve hücum hattına yalnızca Christos Tzolis'in katılması, Arsenal'in ileri uçtaki kadro derinliğini etkiledi.

25 yaşındaki Gabriel Martinelli, İspanyol teknik direktörün projesinin ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan futbolcu, 11 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performans, Arsenal'in İngiltere Premier Ligi'nde 2004'ten bu yana ilk kez şampiyon olmasında ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında önemli rol oynadı.

Futbolcunun kulüpteki kariyeri

Brezilyalı kanat oyuncusu, 2019 yılında Ituano'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Kısa sürede takımın önde gelen futbolcularından biri hâline gelen Martinelli, hızı ve sahadaki hareketliliğiyle taraftarların sevgisini kazandı. Londra kulübü formasıyla toplam 278 maça çıkan oyuncu, 62 gol ve 36 asist kaydetti.

Galatasaray, son yıllarda Victor Osimhen ve Wilfried Zaha gibi yıldızları kadrosuna kattığı gibi Martinelli transferiyle de uluslararası arenadaki rekabet gücünü korumayı hedefliyor. Arsenal yönetiminin artık futbolcunun gelecekte takıma sağlayacağı katkıyla mevcut mali teklifi karşılaştırması gerekiyor.

GalatasarayGabriel MartinelliArsenalSüper LigŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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