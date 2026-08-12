DapuStor, 512 TB Kapasiteli SSD Belleği Tanıttı

·1·Teknoloji
DapuStor, 512 TB Kapasiteli SSD Belleği Tanıttı

Veri işleme ve depolama teknolojileri pazarında önemli bir gelişme yaşandı. Ixbt.com'un yazdığına göre DapuStor, ağustos ayının başında düzenlenen FMS 2026 zirvesinde 512 TB kapasiteli yenilikçi R6060 SSD'sini tanıttı. Bu yüksek kapasiteli cihaz, modern veri merkezleri ve geniş depolama alanı gerektiren kurumsal sistemler için tasarlandı ve sektörde yeni standartlar belirliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil cihaz, en modern arayüzleri ve protokolleri destekliyor. Haberlere göre DapuStor R6060, PCIe Gen5 arayüzü ve NVMe 2.0 protokolüyle çalışıyor. Bu sayede veri aktarım hızı ve sistem verimliliği önemli ölçüde artarken, en ağır iş yükleri altında bile kararlı çalışma sağlanıyor.

Teknik yapı ve kompakt tasarım

Görünüm ve tasarım açısından bu SSD, EDSFF E2 form faktöründe üretilmiş ve 200 × 76 × 9,5 millimetre ölçülerine sahip. Bu kadar küçük bir kasaya 512 TB veri sığdırmak mühendisler için ciddi bir görevdi. Cihazın tasarımı, içine NAND flash bellek için 64 veya daha fazla alan yerleştirilmesine olanak tanıyor. Bu da bileşen yoğunluğunu daha önce görülmemiş bir seviyeye çıkarıyor.

Cihazın donanımı da son derece dikkatli biçimde tasarlanmış. R6060 modeli, Dpco Microelectronics tarafından özel olarak geliştirilen DP800 PCIe Gen5 kontrolcüsüne ve 3D eQLC NAND bellek türlerine dayanıyor. Bu ileri teknolojiler, yüksek performansın yanı sıra belleğin uzun ömürlü olmasını da garanti ediyor.

İleri teknolojiler ve gelecek beklentileri

Uzmanlara göre yeni SSD, depolama yönetiminde modern yaklaşımlardan yararlanıyor. Cihaz, FDP (Flexible Data Placement) teknolojisini destekliyor. Bu özellik, verilerin disk üzerindeki yerleşimini optimize ederek belleğin yıpranmasını azaltıyor ve genel verimliliği daha da artırıyor.

DapuStor'un daha önce de yüksek kapasiteli cihazlarıyla tanındığını hatırlatalım. Ancak 512 TB kapasiteli sürüm tanıtılana kadar R6060 modelinin diğer form faktörlerindeki maksimum kapasitesi 256 TB ile sınırlıydı. İki katına çıkarılan bu kapasite, gelecekte büyük şirketlerin sunucu maliyetlerini önemli ölçüde optimize etmesini sağlayabilir.

DapuStorSSDPCIe Gen5TeknolojilerDepolama
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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