Beşiktaş'tan "bomba" transfer: Dušan Vlahović resmen Türkiye'de!

Türkiye Süper Lig'i ve Avrupa transfer piyasası bir başka sansasyonel transfere sahne oldu. İstanbul'un Beşiktaş kulübü, Sırp yıldız forvet Dušan Vlahović'i (Dušan Vlahović) kadrosuna kattığını ve görüşmeleri başarıyla tamamladığını resmen açıkladı.

3 yıllık sözleşme ve bedelsiz gelen yıldız

26 yaşındaki yetenekli forvet, İtalya'nın Juventus kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsündeydi. Avrupa'nın birçok dev kulübünün ilgisine rağmen İstanbul ekibinin yönetimi, Sırp yıldızı transfer etmek için daha hızlı davrandı.

Daha önce tarafların 3 yıllık sözleşme şartları konusunda prensipte anlaşmaya vardığına dair haberler çıkmıştı. Artık bu anlaşma resmen doğrulandı.

Vlahović'in istatistikleri ve kariyer yolu

Dušan Vlahović, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla Serie A'da 19 maça çıkmış, 7 gol ve 1 asist kaydetmişti.

26 yaşındaki golcü, adım adım dünya futbolunun en dikkat çeken santrforlarından birine dönüştü:

Kariyerine Sırbistan'ın efsanevi Partizan kulübünde başladı;

İtalya'nın Fiorentina kulübünde gerçek golcülük yeteneğini sergileyerek Avrupa devlerinin dikkatini çekti;

Torino'nun Juventus kulübünde birinci forvet olarak görev yaptı.

Beşiktaş'ın bu transferi, İstanbul kulübünün yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa kupalarında büyük hedefler peşinde olduğunu gösteriyor.

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