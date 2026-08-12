Myles Lewis-Skelly Arsenal'da kalıp ilk 11 için mücadele etmek istiyor

·40·Spor
Myles Lewis-Skelly Arsenal'da kalıp ilk 11 için mücadele etmek istiyor

Londra kulübü Arsenal'in orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly, takımdaki geleceği belirsiz olmasına rağmen kulüpte kalıp Mikel Arteta yönetiminde ilk 11'de yer almak için mücadele etmeye kararlı. Akademiden yetişen futbolcu, sezon öncesi kampında kendini göstermesine rağmen rekabetin yüksek olması ve rakip kulüplerin ilgisi nedeniyle geleceği soru işareti olmaya devam ediyor. Bu konuyu Goal.com bildiriyor .

BBC Sport'un haberine göre genç futbolcu, sezon öncesi hazırlık maçlarında, pazar günü oynanacak İngiltere Süper Kupası öncesindeki son iki karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak teknik heyetin dikkatini çekti. Geçen sezon savunma hattındaki rekabet nedeniyle zorluklar yaşayan oyuncu, doğal pozisyonu olan merkez orta sahada sergilediği etkili performansla teknik ekibi düşündürdü.

Rakiplerin ilgisi ve transfer piyasasındaki durum

Myles Lewis-Skelly'nin son maçlardaki başarılı performansı, kulübün planlarını değiştirmeye başladı. Arsenal daha önce finansal dengeyi korumak amacıyla Ethan Nwaneri ile birlikte onu da satmayı değerlendirmişti. Ancak futbolcunun kararlılığı ve sahadaki performansı durumu karmaşıklaştırdı.

Kaynağa göre futbolcu, ocak ayında Manchester United'a önerildi; ancak Londra kulübü onu aktif biçimde satmaya çalışmadığını belirtti. Manchester United, Luke Shaw'nun sakatlık sorunları nedeniyle sol bek arayışında. Chelsea de futbolcuyu kadrosuna katma fırsatına sahipti, ancak kadrodaki yoğunluk nedeniyle şu ana kadar transfere ciddi biçimde yönelmedi.

Kulübün finansal stratejisi

Arsenal son sezonlarda transfer piyasasında aktif rol oynadı. Kulüp geçen yıl 250 milyon sterlin, bu yıl ise Bruno Guimarães için yapılan 75 milyon sterlinlik transfer de dahil olmak üzere 100 milyon sterlinden fazla harcadı. Arsenal, finansal kurallara uymak için Christian Nørgaard ve Leandro Trossard'ı sattı.

Arsenal akademisinden yetişen Myles Lewis-Skelly'nin satışı, muhasebe raporları ve finansal fair play kuralları açısından kulübe önemli bir fayda sağlayabilir. Buna rağmen futbolcunun kendisi kariyerine Arsenal'de devam etme ve potansiyelini tam anlamıyla gösterme hedefinden vazgeçmiyor.

ArsenalMyles Lewis-SkellyPremier LigTransferlerMikel Arteta
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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