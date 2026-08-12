Google Pixel 11 Pro Fold tanıtıldı: daha parlak ekran ve daha dayanıklı gövde

·6·Teknoloji
Google Pixel 11 Pro Fold tanıtıldı: daha parlak ekran ve daha dayanıklı gövde

Teknoloji dünyasında katlanabilir akıllı telefon pazarı hızla gelişirken Google, bir sonraki amiral gemisi cihazını tanıttı. ixbt.com'a göre yeni Pixel 11 Pro Fold, önceki nesline kıyasla dış görünümünde köklü değişiklikler sunmasa da dahili özellikleri ve yapısı önemli ölçüde geliştirildi. Bu cihaz, kullanıcılara daha dayanıklı bir gövde ve yüksek kaliteli ekranlar sunmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Güçlendirilmiş gövde ve yeni tasarım çözümleri

Google mühendisleri, bu yılki Pixel 11 Pro Fold modeli için tamamen yeni ve daha dayanıklı bir menteşe sistemi geliştirdi. Şirketin açıklamasına göre yeni katlanabilir akıllı telefon, önceki nesline kıyasla hem daha hafif hem de daha sağlam oldu. Cihazın kalınlığının 1 milimetre azaltılması ve ağırlığının yaklaşık 20 gram düşürülmesi, onu günlük kullanımda daha konforlu hâle getiriyor.

Cihazın ağırlığı ve kalınlığı azaltılmış olsa da bu durum pil kapasitesini bir miktar etkiledi. Özellikle geçen yılki modelde bulunan 5,015 mAh kapasiteli batarya yerine bu kez 4,750 mAh kapasiteli bir batarya kullanıldı. Buna rağmen olumlu gelişmeler arasında cihazın artık 25 W gücünde kablosuz şarj teknolojisini desteklediğini belirtmek gerekir.

Daha parlak ekranlar ve gelişmiş kameralar

Akıllı telefonun ekran özellikleri önemli ölçüde geliştirildi. Şirketin verilerine göre dış ekran için Super Actua ekran kullanıldı ve bu ekranın en yüksek parlaklık seviyesi 3.600 nit değerine ulaşıyor. Genel olarak hem iç hem de dış ekranlar, önceki sürüme kıyasla yüzde 20 daha parlak çalışabiliyor.

Fotoğraf kalitesi de göz ardı edilmedi. Pixel 11 Pro Fold, ışığı daha iyi algılayan ve farklı aydınlatma koşullarında ayrıntılı fotoğraflar sunan, güncellenmiş 48 megapiksel sensörle donatıldı. Yeni G6 Tensor çipi ve geliştirilmiş görüntü işlemcisi sayesinde akıllı telefon artık dijital 30x yakınlaştırmayla fotoğraf çekebiliyor; bu değer, önceki 20x seviyesinin üzerinde.

Yeni Pixel 11 Pro Fold, alıcılara Olive ve Obsidian renk seçenekleriyle sunuluyor. Bu gelişmiş katlanabilir cihazın başlangıç fiyatı 1.899 ABD doları olarak belirlendi. Cihaz, kendine özgü özellikleriyle premium segmentteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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