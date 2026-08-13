Duygusal an: Ronaldo, babasını kaybeden Messi'ye anlamlı destek verdi

·60·Dünya
Duygusal an: Ronaldo, babasını kaybeden Messi'ye anlamlı destek verdi

Futbol sahalarındaki uzun yıllara dayanan ezeli ve büyük rekabet, zor ve acı dolu anlarda karşılıklı saygı, dayanışma ve insanlık duygularına yerini bıraktı. Suudi Arabistan'nin Al Nassr kulübü ve Portekiz Millî Takımı'nın forveti Cristiano Ronaldo babasının vefatı nedeniyle sosyal medyada paylaşım yapan Inter Miami forveti Lionel Messi'ye taziyelerini ve desteğini iletti.

“Leo, bu zor günlerde yanındayım”

Lionel Messi, babası Jorge Messi'nin anısına yazdığı hüzünlü ve dokunaklı paylaşımının altına Ronaldo şu samimi sözleri yazdı:

“Leo, bu son derece zor günlerde seni ve sevdiklerini sımsıkı kucaklıyorum. Sana ve ailene güç ve sabır diliyorum”, — diye yazdı Ronaldo.

Bu yorum kısa sürede milyonlarca hayranın dikkatini çekerek spor dünyasının en büyük iki efsanesinin birbirine duyduğu büyük saygı ve vefanın sembolü hâline geldi.

Jorge Messi'nin vefatı ve 2026 Dünya Kupası'ndaki dramatik olaylar

Bilgi için, Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar menajerliğini yapan Jorge Messi, 8 Ağustos 2026'da 68 yaşında, ağır ve uzun süren bir hastalığın ardından hayatını kaybetti. Ölümü Arjantin'in Rosario kentindeki bir hastanede kayda geçti.

Bu yılın yazında düzenlenen 2026 Dünya Kupası sırasında Jorge Messi'nin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğine dair haberler yayılmıştı. Turnuva boyunca Messi ruhsal açıdan zor günler geçirdi ve hatta maçlardan birinde gol attıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Messi turnuva finaline ulaşarak kupayı babasına adamayı çok istiyordu, ancak Arjantin finalde İspanya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi.

Jorge Messi, Leo için yalnızca destek olan bir baba değil, aynı zamanda onu 13 yaşındayken Barcelona akademisine götürerek dünyanın en büyük futbolcusu olmasındaki en önemli mimar ve rehberdi.

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Cristiano RonaldoLionel MessiAl-NassrInter MiamiArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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