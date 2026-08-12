Dušan Vlahović beklenmedik şekilde Beşiktaş'a transfer oldu

Avrupa futbol kamuoyunu sarsan bir transfer gerçekleşti: Sırp forvet Dušan Vlahović, Torino ekibi Juventus'tan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak Türkiye'nin Beşiktaş kulübüyle anlaşmaya vardı. Goal.com'un haberine göre bu hamle, yaz transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden biri olurken İstanbul ekibinin yerel şampiyonadaki liderliğini geri alma konusundaki ciddi hedeflerini açıkça ortaya koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki forvetin Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra resmen serbest oyuncu statüsüne kavuştu. İstanbul kulübü salı günü futbolcuyla resmi görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Vlahović'in Türkiye'ye transferi, Süper Lig seviyesinin ne denli yükseldiğini ve bu ligin Avrupa'nın önde gelen futbolcuları için de cazip bir destinasyona dönüştüğünü bir kez daha gösteriyor.

Avrupa yıldızlarının akını ve Beşiktaş'ın hedefleri

Dušan Vlahović'in transferi, son dönemde yıldız futbolcuların Türkiye Süper Ligi'ne yoğun şekilde gelmesinin ardından gerçekleşti. Daha önce Romelu Lukaku ve Mason Greenwood Fenerbahçe'ye katılırken, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğu bildirilmişti. Artık Beşiktaş da bir dönem neredeyse dokuz haneli bir bedelle değer biçilen forveti kadrosuna kattı.

Hatırlanacağı üzere kariyerinin önceki döneminde Arsenal başta olmak üzere İngiltere Premier Lig kulüplerinin Sırp futbolcuya ilgisi oldukça yüksekti. Ancak Vlahović o dönemde Torino'yu tercih etmişti. Bu transfer, futbolcuya en iyi sportif formunu yeniden kazanma ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında takımın başlıca hücum gücü olma fırsatı sunuyor.

Sakatlıklar ve Torino dönemindeki performansı

Vlahović'in Juventus kariyeri verimli başlamış olsa da son dönemi bazı zorluklarla geçti. Bianconeri formasıyla dört buçuk sezon görev yapan forvet toplam 68 gol atmayı başardı. Ancak geride kalan sezon, yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle onun için zor geçti.

Aralık ayından mart ayına kadar tekrarlayan adduktor sakatlığı nedeniyle üç aydan fazla sahalardan uzak kalan futbolcu, tüm kulvarlar hesaba katıldığında yalnızca 23 maçta forma giydi. Buna rağmen Juventus'un Serie A'yı altıncı sırada tamamladığı o sezonda Vlahović 10 gol atıp 2 asist yaptı. Beşiktaş yönetimi, yeni ortamın ve sağlık ekibinin yaklaşımının forvetin eski yüksek performans seviyesine dönmesine yardımcı olacağını umuyor.