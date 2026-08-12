Google, Apple AirTag rakibi Pixel Tag cihazını tanıttı

Google, "Made by Google 2026" etkinliğinde kişisel eşyaları bulup takip etmeye yönelik yeni Google Pixel Tag cihazını tanıttı. Fiyatı 29 dolardan başlayan bu akıllı takip cihazı, pazar lideri Apple AirTag'e güçlü bir alternatif olarak geliştirildi ve Android kullanıcılarının arama olanaklarını önemli ölçüde genişletiyor. Haberi Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre yeni cihaz, çalışma sistemi için dünya genelinde Android işletim sistemiyle çalışan milyonlarca cihazı bir araya getiren Google Find Hub ağından yararlanıyor. Bu yaklaşım, Apple'ın Find My ekosistemine benziyor ve kaybolan eşyaların küresel ağ sayesinde hızlı bir şekilde bulunmasını sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca Pixel Tag cihazlarını yalnızca akıllı telefonlarıyla değil, Pixel Watch akıllı saatleri üzerinden de doğrudan çaldırıp konumunu belirleyebiliyor.

Tasarım ve teknik özellikler

Görünümü ve biçimi açısından Pixel Tag, başlıca rakibi AirTag'den belirgin şekilde ayrılıyor. Apple'ın cihazı küçük ve yuvarlak bir tasarıma sahipken Google, daha uzun ve ince oval bir tasarım tercih etmiş. Teknik özelliklere göre Pixel Tag'in genişliği 1.1 inç, yüksekliği 1.8 inç ve kalınlığı 0.2 inç.

Karşılaştırma için AirTag'in çapı 1.26 inç, kalınlığı ise 0.31 inç. Ağırlıkları neredeyse aynı: Pil dahil Pixel Tag 0.4 ons gelirken Apple'ın cihazı 0.39 ons ağırlığında. Her iki cihaz da IP67 seviyesinde su ve toz korumasına sahip ve 1 metre derinlikte su altında 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.

Özellikler ve satış tarihi

Cihaz, Bluetooth ve hassas bulma işlevi için Ultra Wideband teknolojileriyle donatılmış, ancak NFC modülü bulunmuyor. Cihazın gövdesine yerleştirilen hoparlör, yakındaki eşyaları ses çıkararak bulmayı kolaylaştırıyor. Güç kaynağı olarak her iki cihazda da kullanılan, yaklaşık bir yıl dayanan değiştirilebilir CR2032 düğme pil tercih edilmiş.

Aksesuar, anahtarlara, çantalara ve diğer değerli eşyalara takılmak üzere tasarlanmış. Kaynağa göre Google Pixel Tag, bu yılın 11 Kasım'ından itibaren satışa sunulacak. Tek cihazın 29 dolardan, dört cihazlık paketin ise 99 dolardan satışa çıkarılması planlanıyor.