Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Messi, merhum babasına mektup yazdı

·0·Spor
Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Messi, merhum babasına mektup yazdı

Arjantin Millî Takımı ve Inter Miami kulübünün kaptanı, 39 yaşındaki Lionel Messi babası ve uzun yıllar boyunca en yakın destekçisi olan Jorge Messi’nin vefatının ardından oldukça hüzünlü ve etkileyici bir paylaşım yaptı. Bu notta efsane futbolcu, fiziksel ve ruhsal açıdan zor bir dönemden geçtiğini ve futbol kariyerine devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu gizlemedi.

Bilgi olarak, Jorge Messi uzun süren bir hastalığın ardından Rosario’daki bir klinikte 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi’nin Barcelona’daki ilk adımlarından itibaren tüm kariyeri boyunca menajeri ve en yakın danışmanı olmuştu.

«Siz olmadan ne yapacağımı bilmiyorum»

Messi, Instagram hesabında babasının anısına yayımladığı paylaşımda iç dünyasındaki duyguları paylaştı:

«Siz olmadan ne yapacağımı, hayatıma nasıl devam edeceğimi bile bilmiyorum. Hayatım boyunca yalnızca futbol oynadım ve şimdi bunu daha uzun süre sürdürebilmem çok zor. En başından beri yanımdaydınız. Sonuna çok az kalmıştı. Neden biraz daha sabretmediniz ki bunu birlikte tamamlayabilelim?» — diye yazdı Messi.

2026 Dünya Kupası: Bir babanın son dileği ve sahadaki gözyaşları

Messi’nin belirttiğine göre 2026 Dünya Kupası’na katılmasının en önemli nedeni, babasının ricası ve isteğiydi. Ancak turnuvanın başlamasına birkaç gün kala Jorge Messi’nin sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşti ve ABD’deki maçlara gidemedi.

  • Cezayir’e karşı hat-trick ve gözyaşları: Grup aşamasındaki ilk maçta üç gol atan Messi, ilk golünü kutlarken gözyaşlarını tutamamıştı. Daha sonra bu gözyaşlarının «futbolla ilgili olmadığını» ve ailesindeki zor günlerden kaynaklandığını açıkladı.

  • Final ve sınırların sona ermesi: Arjantin, finalde uzatma dakikalarında İspanya’ya mağlup oldu. Messi, finalde babası için kazanmak istediğini ancak fiziksel ve ruhsal gücünün tükendiğini itiraf etti:

    «Artık bacaklarım dayanamadı. Bu kez fiziksel sınırlarımı aşmaya çalıştım ama başaramadım. Şampiyon olamadık ancak bir kez daha haklı çıktınız: Orada olmalı ve oynamalıydım».

Babasının izinden: Çocuk yetiştirmede devamlılık

Futbol kariyerinin geleceği belirsizliğini koruyan Messi, bundan böyle tüm dikkatini babasının öğütlerine uyarak çocuklarını yetiştirmeye vereceğini belirtti.

«Sizi çok özleyeceğim ama her zaman yanımda olacaksınız — özellikle çocuklarımı yetiştirirken. Çünkü onları, sizin beni yetiştirdiğiniz gibi büyüteceğim», — dedi Inter Miami kaptanı.

Milyonlarca taraftar ve spor camiası bu zor günlerde Dünya Kupası şampiyonuna destek mesajları gönderiyor ve onun futboldan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin nihai kararını bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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