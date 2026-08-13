Zlatko Dalić, BAE Milli Takımı'nın başına getirildi

·1·Spor
Zlatko Dalić, BAE Milli Takımı'nın başına getirildi

Asya futbolunda ve Orta Doğu bölgesinde bir sonraki ses getiren ve önemli atama gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu (UAEFA), Hırvatistanlı ünlü teknik direktör 59 yaşındaki Zlatko Dalić'i BAE Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak resmen açıkladı.

Dalić bu görevde, deneyimli Rumen teknik direktör Cosmin Olăroiu'nun yerini aldı.

2018 Dünya Kupası'nda gümüş, 2022 Dünya Kupası'nda bronz madalya sahibi

Zlatko Dalić, dünya futbolunun en başarılı ve istikrarlı milli takım teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2017'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı kesintisiz olarak yönetiyordu.

Onun liderliğinde Hırvatistan Milli Takımı büyük başarılara imza attı:

  • 2018 Dünya Kupası (Rusya): Dünya Kupası finaline kadar yükselerek tarihî gümüş madalyayı kazandı;

  • 2022 Dünya Kupası (Katar): Dünya Kupası'ndaki başarısını tekrarlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Deneyimli teknik direktör, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Hırvatistan Milli Takımı'ndaki 9 yıllık efsanevi kariyerine nokta koymuştu.

Asya'ya tanıdık bir teknik direktör

BAE ve Orta Doğu futbolu Dalić için hiç de yabancı değil. Daha önce BAE'nin Al-Ain takımını çalıştıran Dalić, ekibi AFC Şampiyonlar Ligi finaline taşımış ve bölgedeki futbol ortamını yakından tanıyor.

BAE Futbol Federasyonu, Dalić'in büyük turnuvalardaki eşsiz deneyimi sayesinde milli takımı yeni bir seviyeye taşımayı ve uluslararası arenada başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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