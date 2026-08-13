Radeon RX 9000 ekran kartlarının fiyatlarının yüzde 7–20 artması bekleniyor

·2·Teknoloji
Radeon RX 9000 ekran kartlarının fiyatlarının yüzde 7–20 artması bekleniyor

Yakın gelecekte AMD şirketinin yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarının fiyatlarının artması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre, Çin pazarı için üçüncü çeyreğe yönelik yeni tavsiye edilen fiyatlar açıklandı ve bunların orijinal fiyatlardan yüzde 7 ila 20 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Videocardz analistlerinin aktardığı verilere göre fiyat değişiklikleri farklı modellerde farklı şekillerde görülecek. Özellikle önceki neslin temsilcisi olan RX 7650 GRE modelinde fiyat farkı en düşük seviyede kaldı ve yalnızca yüzde 5,6 oldu.

Fiyat artışı en çok hangi modelleri etkileyecek?

Araştırma sonuçlarına göre en büyük fiyat artışının özellikle Radeon RX 9070 XT ve RX 9060 XT 16GB modellerinde görülmesi bekleniyor. İlginç bir şekilde, benzer 16 GB bellek kapasitesine sahip standart RX 9070 modelinin fiyatı aynı ölçüde sert bir artış göstermeyecek.

Çin'in büyük JD.com e-ticaret platformundaki güncel fiyatlar analiz edildiğinde, AMD ürünlerinin fiyatlarında henüz önemli bir değişiklik görülmediği belirlendi. Buna karşılık, başlıca rakip NVIDIA'nın GeForce RTX 50 serisi ekran kartları şimdiden önemli ölçüde zamlandı.

Pazar durumu ve rekabet avantajı

Bu durum nedeniyle AMD ve NVIDIA rakip ekran kartlarının perakende fiyatları arasındaki fark şu anda tarihî açıdan en yüksek seviyeye ulaştı. Sonuç olarak AMD Radeon ekran kartları, alıcılar için çok daha ekonomik ve avantajlı bir alternatif olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Çin pazarı için belirlenen yeni fiyat politikasının kademeli olarak diğer bölgeleri de etkileyebileceğini belirtiyor. Buna rağmen fiyatların bir miktar artması, mevcut fiyat farkı AMD ürünlerinin küresel pazardaki konumunu güçlendirmeye devam edecek.

RadeonEkran KartlarıAMDFiyatlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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