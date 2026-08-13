Bişkek otobüsünde koltuk kavgasıyla başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüştü

·7·Dünya
Bişkek otobüsünde koltuk kavgasıyla başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüştü

Bişkek’te 2 numaralı otobüste iki kadın yolcu arasındaki basit koltuk meselesi beklenmedik şekilde yumruklaşmaya dönüştü. Olay, Cibek-Colu Bulvarı ile Almatı Caddesi kesişimi yakınında meydana geldi.

Tartışma nasıl başladı?

İlk bilgilere göre, yaşlı bir kadın otobüste oturan genç kızdan yerini boşaltmasını istedi. Kız, isteğini yerine getirip koltuğunu boşaltmasına rağmen iki yolcu arasındaki sözlü tartışma sona ermedi.

Tanığın ifadelerine göre, tartışma sırasında ilk olarak yaşlı kadın kıza vurdu. Bunun ardından durum tırmandı ve iki kadın arasında yumruklaşma yaşandı.

Basit bir koltuk meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya ve yumruklaşmaya dönüştü.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin kimliklerini belirledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kadınlardan biri için adli tıp incelemesi görevlendirildi.

Nihai değerlendirme ekspertiz sonrasında yapılacak

Kolluk kuvvetleri, tartışmanın tüm ayrıntılarını inceliyor. Olayla ilgili hukuki değerlendirmenin soruşturma ve adli tıp incelemesinin sonuçlarına göre yapılması bekleniyor.

Sizce toplu taşımada bu tür anlaşmazlıklar nasıl önlenebilir? Görüşlerinizi yorumlarda yazın ve haberi yakınlarınızla paylaşın.

BişkekJibek-JoluAlmatı
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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