Tacikistan’da dua okuma için yeni kural: Artık bu ritüeli herkes gerçekleştiremeyecek

·1·Dünya
Tacikistan’da dua okuma için yeni kural: Artık bu ritüeli herkes gerçekleştiremeyecek

Tacikistan’da dua okumayla ilgili dini ritüelleri gerçekleştirme usulü güncellendi. Artık bu tür ritüelleri resmî olarak yalnızca yetkilendirilmiş din görevlileri gerçekleştirebilecek.

Bu bilgi, Tacikistan Din, Gelenek ve Törenleri Düzenleme Komitesinin «Asia-Plus»ın sorusuna verdiği yazılı yanıtta yer aldı.

Yeni düzenleme ne zaman onaylandı?

Komitenin verdiği bilgiye göre, yeni kuralları belirleyen karar 3 Haziran’da imzalandı. Belgede dua okuma ritüelini kimlerin gerçekleştirebileceği ve hangi şartlara uymaları gerektiği açıkça belirtiliyor.

Ritüeli şu din görevlileri gerçekleştirebilir:

Âlimler Konseyi üyeleri;

merkezî cuma camilerinin baş imam-hatipleri;

cuma camilerinin imam-hatipleri;

beş vakit namaz kılınan camilerin imamları;

imam-hatip ve imam yardımcıları;

dini kuruluş tarafından özel olarak yetkilendirilen müezzinler.

Yeni düzenlemeye göre dua okuma ritüelini gerçekleştirme hakkı, belirlenen gruplardaki din görevlilerine verildi.

Hangi kısıtlamalar var?

Din görevlileri, sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere uymak, ritüelleri Tacikistan mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek ve vatandaşların tıbbi yardım için başvurmasını engellememek zorunda.

Ayrıca kadınlar ve çocuklar için, mahremleri olmadan dua okunması yasaklandı.

Komiteye göre din görevlileri, kendilerine başvuran vatandaşların dini ihtiyaçlarını, şeriata uygun dualar okuyarak karşılamalarına yardımcı olabilir.

Siz bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşünüzü yorumlarda yazın ve haberi yakınlarınızla paylaşın.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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