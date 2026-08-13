Google Pixel 11 tanıtıldı: Yeni 2 nm çipli amiral gemisi ve fiyatı

Teknoloji dünyasında uzun zamandır beklenen gelişme yaşandı: ixbt.com'a göre Google, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisinin bir parçası olan Google Pixel 11'i resmen tanıttı. Cihazın temel özellikleri tanıtımdan önce büyük ölçüde sızmış olsa da kesin fiyatı ve teknik özellikleri resmen doğrulandı. İlk aşamada yalnızca standart model dikkat çekiyor. Bu model, önceki nesle kıyasla kısmen yenilendi ve fiyatı da bir anlamda değişti. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Fiyat politikası ve depolama seçenekleri

Yeni Google Pixel 11 akıllı telefonunun başlangıç fiyatı 900 dolar. Bu, Pixel 10 modelinden 100 dolar daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ancak şirket, standart sürümdeki dahili depolama kapasitesini iki katına çıkararak 128 GB'den 256 GB'ye yükseltti. Bu nedenle, modern pazardaki fiyat artışları göz önüne alındığında cihazın gerçekte pahalanmadığı söylenebilir. RAM kapasitesi ise değişmeyerek 12 GB olarak kaldı.

Cihazın ekranı önceki nesilden neredeyse farklı değil. 6,3 inç ekran boyutu, Full HD+ çözünürlük ve 128 Hz yenileme hızını koruyor; ancak hâlâ LTPO teknolojisine sahip değil. Ayrıca ekranın PWM frekansının artırılıp artırılmadığı konusunda henüz kesin bilgi bulunmuyor. İlginç olarak batarya kapasitesi 4970 mA/s'ye düşmüş durumda; önceki modelde bu değer 4985 mA/s idi. Buna rağmen Google, pil ömrünün biraz iyileştiğini vadediyor. Şarj özellikleri değişmedi: kablolu bağlantıda 30 W, kablosuz modda ise 15 W destekleniyor.

En önemli değişiklik — Tensor G6 işlemcisi

Akıllı telefonun en büyük yeniliği içindeki işlemci. Tüm yeni modellerde, TSMC tesislerinde 2 nm üretim süreciyle üretilen Tensor G6 çipi kullanılıyor. Bu, akıllı telefonlar arasında türünün ilk platformlarından biri. SoC yapılandırması, bir Cortex-C1 Ultra, 3,38 GHz hızında çalışan dört Cortex-C1 Pro ve iki ek çekirdek olmak üzere toplam yedi işlemci çekirdeği içeriyor. Grafik işlemcisi olarak Imagination PowerVR C-Series kullanılıyor.

Google'a göre yeni Tensor G6, tarayıcı performansını en az yüzde 25, uygulama yükleme hızını ise yüzde 15'e kadar artırıyor. Yeni çip ayrıca önceki Tensor G5'e kıyasla yüzde 20 daha yüksek enerji verimliliği sunuyor. Bu özelliklerin günlük kullanımda belirgin bir rahatlık sağlaması bekleniyor.

Akıllı telefonun kamera sistemi de kısmen iyileştirildi. Ultra geniş açılı ve telefoto kameralar değişmeden kalırken ana kamera artık 1/1,56 inç boyutunda daha büyük bir 48 megapiksel sensöre dayanıyor. Diğer teknik özellikler arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 bağlantı noktası, suya dayanıklılık ve yedi yıllık Android güncellemeleri yer alıyor. Cihaz tüketicilere siyah, koyu mor, fıstık yeşili ve ahududu olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.