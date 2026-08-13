Leagues Cup turnuvası: Lionel Messi döndü, ancak Inter Miami elendi

Kuzey ve Orta Amerika bölgesinde düzenlenen Leagues Cup turnuvasında futbolseverleri şaşırtan sonuçlar gelmeye devam ediyor. Turnuvanın ikinci maç gününde, favoriler arasında gösterilen MLS temsilcisi Inter Miami grup aşamasında elenmek zorunda kaldı. Organizasyon, karmaşık formatı ve beklenmedik gelişmeleriyle futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Goal.com haberine göre

Goal.com'un haberine göre, dün oynanan maçların en önemli gelişmelerinden biri Lionel Messi'nin sahalara dönmesi oldu. Babasının vefatının ardından futbol oynamanın kendisi için zor olduğunu söyleyen efsanevi forvet, herkesi şaşırtarak maç günü sahaya çıkmaya hazır olduğunu açıkladı. Bir hafta boyunca antrenmanlara katılmamış olmasına rağmen takımına yardım etmek için stadyuma geldi ve karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.

Inter Miami için ağır yenilgi

Turnuva başlamadan önce favorilerden biri olarak gösterilen Inter Miami, León karşısında farklı kazanmak zorundaydı. Ancak takımın durumu pek iyi değildi. Germán Berterame sakatlığını henüz tamamen atlatamamışken Luis Suárez de cezası nedeniyle forma giyemedi. Buna rağmen Lionel Messi'nin kadroya dönmesi ve maç boyunca etkili olması, taraftarlara umutsuz durumda bile olumlu duygular yaşattı.

Buna karşın ev sahibi ekip üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarıyı önde tamamlayan Inter Miami, karşılaşmanın sonunda 2-3'lük yenilgiyle sahadan ayrıldı. Lionel Messi hücumların organizasyonunda aktif rol alıp parlak fikirleriyle öne çıksa da takımın savunmadaki hataları pahalıya mal oldu ve Inter Miami'nin bu sezon Leagues Cup kupasını kazanamayacağı kesinleşti.

Liga MX temsilcilerinin üstünlüğü

Turnuvanın analizine göre, bu sezon Meksika'nın Liga MX kulüpleri MLS'deki rakiplerine kıyasla çok daha avantajlı bir konumda olduklarını gösteriyor. León istikrarlı oyunuyla herkesi şaşırtıyor. Ayrıca Monterrey, Cruz Azul, Club América ve Toluca gibi takımlar da turnuvanın en tehlikeli rakipleri arasına girmeyi başardı.

Uzmanlara göre bu sezon Leagues Cup, son yılların en rekabetçi ve çekişmeli turnuvasına dönüştü. Maç takvimi ve grup aşaması kuralları biraz karmaşık ve kafa karıştırıcı görünse de bu durum taraftarlara gerçek anlamda dramatik anlar yaşatıyor. Meksika takımlarının başarılı performansı ise turnuvadaki heyecanı daha da artırıyor.