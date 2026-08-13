Umarali Rahmonaliyev için Avrupa'dan talip çıktı: Lens scoutları Azerbaycan'da!

·3·Spor
Umarali Rahmonaliyev için Avrupa'dan talip çıktı: Lens scoutları Azerbaycan'da!

Özbekistan Millî Takımı'nın yetenekli orta saha oyuncusu ve Azerbaycan'ın Sabah kulübü futbolcusu Umarali Rahmonaliyev, Avrupa'nın "En İyi 5" liginden kulüplerin dikkatini çekti. Fransa'nın köklü kulübü Lens, 22 yaşındaki vatandaşımızı transfer hedefi haline getirdi.

Bu haberi spor dünyasıyla ilgili saygın 90plus.media yayını duyurdu.

Lens scoutları sürekli takipte: Resmî teklif hazırlanıyor

Kaynağın aktardığına göre Ligue 1 ekibi Lens, Umarali Rahmonaliyev'i transfer listesine aldı ve sahadaki performansını yakından takip ediyor.

Lens scoutları, orta saha oyuncusunun son maçlarını düzenli olarak analiz ediyor. Fransız kulübünün önümüzdeki günlerde Sabah'a resmî transfer teklifiyle başvurması bekleniyor.

Azerbaycan şampiyonluğu ve Rahmonaliyev'in piyasa değeri

Umarali Rahmonaliyev, geçtiğimiz sezon Sabah formasıyla etkileyici ve istikrarlı bir performans sergileyerek Azerbaycan şampiyonluğunu kazandı. Orta sahadaki etkinliği, taktik anlayışı ve çok yönlülüğü Avrupa kulüplerinin scoutları üzerinde büyük bir izlenim bıraktı.

Saygın Transfermarkt portalının verilerine göre, Özbekistan Millî Takımı'nın 22 yaşındaki oyuncusunun piyasa değeri şu anda 1,2 milyon avro olarak gösteriliyor. Bu transfer gerçekleşirse Rahmonaliyev, Fransa liginde forma giyen bir sonraki Özbek futbolcu olabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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