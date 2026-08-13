Meksikalı girişimciler sıradan kaktüsten “deri” üretti: Neden özellikle kaktüs?

·10·Dünya
Meksikalı girişimciler sıradan kaktüsten “deri” üretti: Neden özellikle kaktüs?

İki Meksikalı girişimci, nopal kaktüsünden hayvan derisine alternatif olabilecek bir malzeme geliştirdi. Desserto adı verilen bu malzeme, moda sektöründe çanta, ayakkabı ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Kaktüs nasıl “deriye” dönüşüyor?

Desserto, nopal kaktüsünün yapraklarından üretiliyor. En önemli avantajı, malzemenin üretiminde hayvan derisi kullanılmaması.

Sıradan bir çöl kaktüsü, gelecekte moda sektöründe hayvan derisine çevre dostu bir alternatif olabilir.

Neden özellikle kaktüs?

Nopal kaktüsü kuraklığa dayanıklıdır ve diğer birçok ürüne kıyasla daha az suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle yetiştirilmesi, kaynak tasarrufu açısından da ilgi çekici bir çözüm olarak görülüyor.

Bu malzemeden çanta, ayakkabı ve çeşitli moda aksesuarları üretilebilir.

Moda sektörü için yeni bir fırsat

Geleneksel deri üretimine alternatif malzemelere ilginin arttığı bir dönemde, kaktüsten üretilen Desserto çevreci yaklaşıma dayalı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaktüsten üretilen “deriden” bir çanta veya ayakkabı satın alır mıydınız? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi arkadaşlarınızla paylaşın.

MeksikaDesserto
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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