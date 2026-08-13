PSG, Aston Villa'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı kazandı!

·0·Spor
PSG, Aston Villa'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı kazandı!

Avusturya'nın Salzburg kentindeki görkemli Red Bull Arena'da Avrupa futbolunun bu sezonki ilk kupası — UEFA Süper Kupası sahibini buldu. Çekişmeli karşılaşmada Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa temsilcisi PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

Luis Enrique'nin öğrencileri, yüksek tempolu ve dram dolu mücadelede 2-1 kazanarak kıtanın prestijli Süper Kupası'nı üst üste ikinci kez müzelerine götürdü.

Kvaratskhelia ve Doué'nin golleri PSG'ye zaferi getirdi

Maç beklendiği gibi Paris ekibinin art arda geliştirdiği ataklarla başladı. Erken gol için fazla beklemek gerekmedi: 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia rakip savunmayı aşarak skoru açtı — 1:0.

İlk yarının sonlarına doğru İngiliz ekibi skoru eşitlemeyi başardı. 45. dakikada Madueke, PSG kalecisi Matvey Safonov'u çaresiz bırakarak tabelayı 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda Luis Enrique, Ousmane Dembélé'yi oyuna alarak hücum hattını daha da güçlendirdi. Bu hamle sonuç verdi: 61. dakikada genç yetenek Désiré Doué, Paris ekibinin galibiyet golünü atarak kupanın kaderini belirledi — 2:1.

2026 UEFA Süper Kupası

PSG (Fransa) — Aston Villa (İngiltere) — 2:1

12 Ağustos. Salzburg, Red Bull Arena.

  • Goller: Kvaratskhelia (20), Doué (61) — Madueke (45).

  • PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 75), Zaïre-Emery, Vitinha, Neves (Ruiz, 75), Akliouche (Dembélé, 46), Kvaratskhelia (Beraldo, 88), Doué (Mayulu, 87).

  • Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79), Maatsen, Kamara (Bogarde, 72), Gomes (Barkley, 79), McGinn (Allison, 73), Hemming, Buendía, Madueke (Abraham, 72).

  • Sarı kartlar: Torres (51), Gomes (64), McGinn (72).

Luis Enrique'nin takımının hegemonyası sürüyor

Bu galibiyetle PSG yeni sezona bir prestijli kupayla daha başladı ve hegemonyasını pekiştirdi. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa son dakikaya kadar mücadele etse de Paris ekibinin kalitesi ve deneyimi karşısında çaresiz kaldı.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Leagues Cup turnuvası: Lionel Messi döndü, ancak Inter Miami elendiLeagues Cup turnuvası: Lionel Messi döndü, ancak Inter Miami elendiBugün, 07:51Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly’nin Transfer Söylentilerine Yanıt VerdiMikel Arteta, Myles Lewis-Skelly’nin Transfer Söylentilerine Yanıt VerdiBugün, 02:50Tottenham kaptanı Cristian Romero Atlético Madrid'e transfer oluyorTottenham kaptanı Cristian Romero Atlético Madrid'e transfer oluyorBugün, 02:33Roberto De Zerbi, Sandro Tonali transferinin ayrıntılarını açıkladıRoberto De Zerbi, Sandro Tonali transferinin ayrıntılarını açıkladıBugün, 01:59Arsenal, Ezri Konsa transferini yeniden gündemine aldıArsenal, Ezri Konsa transferini yeniden gündemine aldıBugün, 00:18Beşiktaş'tan "bomba" transfer: Dušan Vlahović resmen Türkiye'de!Beşiktaş'tan "bomba" transfer: Dušan Vlahović resmen Türkiye'de!Bugün, 00:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı