PSG, Aston Villa'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı kazandı!

Avusturya'nın Salzburg kentindeki görkemli Red Bull Arena'da Avrupa futbolunun bu sezonki ilk kupası — UEFA Süper Kupası sahibini buldu. Çekişmeli karşılaşmada Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa temsilcisi PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

Luis Enrique'nin öğrencileri, yüksek tempolu ve dram dolu mücadelede 2-1 kazanarak kıtanın prestijli Süper Kupası'nı üst üste ikinci kez müzelerine götürdü.

Kvaratskhelia ve Doué'nin golleri PSG'ye zaferi getirdi

Maç beklendiği gibi Paris ekibinin art arda geliştirdiği ataklarla başladı. Erken gol için fazla beklemek gerekmedi: 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia rakip savunmayı aşarak skoru açtı — 1:0.

İlk yarının sonlarına doğru İngiliz ekibi skoru eşitlemeyi başardı. 45. dakikada Madueke, PSG kalecisi Matvey Safonov'u çaresiz bırakarak tabelayı 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda Luis Enrique, Ousmane Dembélé'yi oyuna alarak hücum hattını daha da güçlendirdi. Bu hamle sonuç verdi: 61. dakikada genç yetenek Désiré Doué, Paris ekibinin galibiyet golünü atarak kupanın kaderini belirledi — 2:1.

2026 UEFA Süper Kupası

PSG (Fransa) — Aston Villa (İngiltere) — 2:1

12 Ağustos. Salzburg, Red Bull Arena.

Goller: Kvaratskhelia (20), Doué (61) — Madueke (45).

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 75), Zaïre-Emery, Vitinha, Neves (Ruiz, 75), Akliouche (Dembélé, 46), Kvaratskhelia (Beraldo, 88), Doué (Mayulu, 87).

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79), Maatsen, Kamara (Bogarde, 72), Gomes (Barkley, 79), McGinn (Allison, 73), Hemming, Buendía, Madueke (Abraham, 72).

Sarı kartlar: Torres (51), Gomes (64), McGinn (72).

Luis Enrique'nin takımının hegemonyası sürüyor

Bu galibiyetle PSG yeni sezona bir prestijli kupayla daha başladı ve hegemonyasını pekiştirdi. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa son dakikaya kadar mücadele etse de Paris ekibinin kalitesi ve deneyimi karşısında çaresiz kaldı.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.