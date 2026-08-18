Diego Simeone, Julián Álvarez'in geleceği hakkında konuştu

·3·Spor
Diego Simeone, Julián Álvarez'in geleceği hakkında konuştu

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, takımın forveti Julián Álvarez hakkındaki transfer söylentileri ve oyuncunun geleceği konusunda açıklama yaptı. Goal.com'un haberine göre 26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yaz transfer döneminin son aşamasında Barcelona ve Arsenal'in ciddi ilgisini çekiyor. Eski Manchester City forveti transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri hâline gelirken, kariyerinin nasıl şekilleneceği uzmanların gündeminde. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Álvarez'in geleceği, Katalan kulübünün olası ilgisi ve iki İspanyol devi arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle daha da karmaşık bir hâl aldı. Diego Simeone, kulüp yönetiminin tutumunu tamamen desteklediğini belirterek kulüp sahibinin bu konudaki görüşünü açıkça ifade ettiğini ve her şeyin net olduğunu vurguladı. Atlético yönetimi, takımın yıldız oyuncusunu doğrudan rakibine göndermeyi düşünmüyor.

Álvarez'in sezon başındaki durumu ve Simeone'nin açıklamaları

Teknik direktör, oyuncunun geç dönmesi nedeniyle La Liga'nın açılış maçında Málaga karşısında forma giyemeyeceğini doğruladı. Simeone, bu kararın oyuncunun zihinsel veya fiziksel hazırlığıyla değil, uluslararası aranın ardından fiziksel durumunu toparlaması ve ek antrenman yapması gerekliliğiyle ilgili olduğunu açıkladı. Julián'ı dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olarak değerlendirdi.

Simeone açıklamasında sportif konulara odaklandığını ve oyuncunun yeteneklerini daha da geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü ekledi. Ayrıca teknik direktör, takımın savunma hattını güçlendirmesi beklenen Cristian Romero transferine de değindi. Ona göre yeni oyuncu savunmaya istikrar, liderlik özellikleri ve sahada mücadeleci bir kimlik katacak.

Diego Simeone, Cristian Romero'nun Atlético'nun ruhuna uyum sağlayacak ve takımın başarısının temel taşlarından biri olacak değerli bir oyuncu olduğuna inanıyor. Sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek ve istikrarı sağlamak Madrid kulübünün öncelikli hedefi olmaya devam ederken, transfer döneminin kapanışına kadar bu konuların çözüme kavuşması bekleniyor.

Atlético MadridDiego SimeoneJulián ÁlvarezLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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