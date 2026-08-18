Milan, Ruben Loftus-Cheek'in transferini reddetti

İngiltere Premier League'e dönen Coventry City, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katma girişiminde yalnızca başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda İtalyan devinin direnişiyle de karşılaştı. Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre Milan, İngiliz ekibinin deneyimli futbolcu için yaptığı 10 milyon avroluk resmi teklifi kesin bir şekilde reddetti. Bu transferin gerçekleşmemesinde takımın yeni teknik direktörü belirleyici rol oynadı. Goal.com haber veriyor.

Coventry City yönetimi, Premier League'de gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek amacıyla 30 yaşındaki İngiliz futbolcuyu başlıca transfer hedeflerinden biri olarak belirlemişti. Ancak Milan yönetimi bu teklifi derhal ve kesin bir şekilde reddederek eski Chelsea yıldızını göndermeyi düşünmediğini açıkça ortaya koydu. İtalyan kulübünün yönetimi ve teknik ekibi, futbolcunun takım projesindeki rolüne büyük değer veriyor.

Ruben Amorim'in kararı ve taktik planları

Goal.com'un haberine göre Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim , bizzat devreye girerek Ruben Loftus-Cheek'in İngiltere'ye dönmesini engelledi. Portekizli teknik adam, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2026-27 sezonunda takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Amorim, futbolcunun sahadaki taktiksel çok yönlülüğünü ve kendine özgü yeteneklerini takdir ediyor.

Özellikle teknik direktörün tercih ettiği oyun sisteminde orta saha oyuncusunun hatlar arasında etkili hareket edebilmesi, Ruben Loftus-Cheek'i takım projesinin ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor. Bu nedenle San Siro ekibi, yaz transfer döneminde futbolcuyu satma seçeneğini tamamen rafa kaldırarak onu kadroda tutma kararı aldı.

Frank Lampard'ın planı suya düştü

Reddedilen bu transfer, Coventry City teknik direktörü Frank Lampard ile Ruben Loftus-Cheek arasında beklenen buluşmanın da gerçekleşmesini engelledi. İkili daha önce Chelsea'de birlikte çalışmıştı ve Lampard eski öğrencisini West Midlands'a getirmek istiyordu. Ancak Premier League ekibinin arzusu gerçekleşmedi.

Böylece Ruben Loftus-Cheek, İtalya Serie A'da üst üste dördüncü sezonunu geçirmeye devam edecek. Hatırlanacağı üzere dinamik orta saha oyuncusu, 2023 yazında 19 milyon avro karşılığında Chelsea'den Milan'a transfer olmuştu. Serie A'daki ilk dönemlerinden itibaren kendisini Rossoneri'nin orta sahasının merkezinde fiziksel açıdan üstün ve güvenilir bir oyuncu olarak gösteriyor.