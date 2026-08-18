Kaplan fotokapanı “çalıp” götürdü (video)

·4·Dünya
Kaplan fotokapanı “çalıp” götürdü (video)

Alman yaban hayatı fotoğrafçısı Sasha Fonseca, kedigilleri fotoğraflama projesi kapsamında Primorskiy Krayı’ndaki mağaralardan birine özel bir fotokapan yerleştirdi.

Kısa süre sonra mağaraya giren kaplan cihazla ilgilenmeye başladı. Fotokapanı ısırarak alıp götürdü. Yırtıcının bu alışılmadık “avı”, mağaranın dışına yerleştirilen başka bir kamera tarafından görüntülendi.

Uzmanlara göre fotokapanlar, Amur kaplanlarını araştırmada kullanılan en önemli araçlardan biri. Bilim insanları bu cihazlar sayesinde yalnızca yırtıcıların sayısını değil, hareket yönlerini, yaşam alanlarını ve bazı durumlarda tek tek hayvanları vücutlarındaki çizgilerden belirleyebiliyor. Primorskiy Krayı’ndaki bazı koruma alanlarında yüzlerce otomatik kamera çalışıyor. Örneğin “Leopar Ülkesi” milli parkında yaklaşık 500 fotokapan bulunuyor.

Amur kaplanı, Rusya Kırmızı Kitabı’nda yer alıyor. 2021–2022 yıllarındaki sayımlarda Rusya topraklarında 751–787 Amur kaplanı kaydedildi. 2024’te onaylanan stratejide ise popülasyonun yaklaşık 750 birey düzeyinde istikrara kavuştuğu belirtildi. 2026 verilerinde de Rusya’daki yabani Amur kaplanlarının sayısının en az 750 olduğu ifade edildi.

Böylece fotoğrafçının değerli ekipmanı kaplan için sıradan bir “oyuncak” gibi görünmüş olsa da bu hareketi, doğa fotoğrafçılarına beklenmedik ve ilgi çekici görüntüler sundu.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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