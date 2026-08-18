Harry Kane, 2026 Altın Top şansları hakkında konuştu

Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Almanya'da geçirdiği rekorlarla dolu sezonun ardından 2026 Altın Top ödülünü kazanma ihtimali hakkındaki düşüncelerini paylaştı. İngiltere Millî Takımı kaptanı, geçtiğimiz sezon futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülüne aday olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre 33 yaşındaki forvet, Almanya'daki kariyeri boyunca son derece üretken bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bundesliga'nın son sezonunda yalnızca 31 maçta forma giyen Kane, 36 gol attı ve 5 asist yaptı. Genel olarak Kane, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol kaydetti.

Kupa kazandığı sezonlar ve millî takım rekoru

Daha önce kupa kazanamayan forvet, Bayern Münih ile Almanya şampiyonluğunu elde ederek şanssız serisine son verdi. Ardından kulübüyle bir Bundesliga şampiyonluğu daha kazandı; ayrıca DFB-Pokal ve Almanya Süper Kupası'nı da kaldırdı. İngiltere Millî Takımı Dünya Kupası'nda zafere ulaşamasa da takım kaptanı 6 gol atarak Gary Lineker'in rekorunu kırdı ve millî takımın turnuvalardaki en golcü oyuncusu oldu.

Kane, Altın Top'u kazanma şansları hakkında konuşurken sonucun kendi elinde olmadığını, ancak istikrarlı ve üst düzey bir performans sergilediğini vurguladı. Forvet, ödülün öneminin farkında olduğunu belirterek gelecek için net tahminlerde bulunmaktan kaçındı.

“Altın Top benim elimde değil. Performansımla yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan sonrası oylama sürecine, diğer insanlara ve medyaya bağlı. Bunlar benim kontrolümde olmayan şeyler. Neler olacağını göreceğiz” diyerek Kane'in sözlerini aktardı yayın.

Lothar Matthäus'un görüşü ve öne çıkan rekabet

Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Harry Kane'e açıkça destek vererek Bayern Münih forvetinin bu yıl diğer tüm adaylardan daha fazla Altın Top'u hak ettiğini vurguladı. 65 yaşındaki teknik adam, Kane'in sezon boyunca hiçbir düşüş yaşamadan istikrarlı bir performans sergilemesini övdü.

“Bana göre Harry Kane, Altın Top'un en büyük adayı. Ben yalnızca tek bir maça veya tek bir Dünya Kupası'na değil, tüm yıl boyunca sergilenen performansa bakarım. İspanya şampiyonluğunu Barcelona ile kazanan ve ardından İspanya ile dünya şampiyonu olan oyuncular var. Ancak aralarında herkesten açıkça üstün olan biri var mıydı? Lamine Yamal örneğinde, hayır derdim” dedi Matthäus.