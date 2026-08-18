Çin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyor

Çin, uzay araştırmaları tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri için en güçlü ağır sınıf Long March 5 roketini yeni ve kritik bir göreve hazırlıyor. Ixbt.com’un haberine göre, Dünya’nın doğal uydusunu araştırmaya yönelik bu fırlatma, 2026 yılının en önemli uzay olaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ülkenin Hainan Adası’ndaki Wenchang Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek uçuş 24 Ağustos’ta planlandı. Uzmanlar şu anda roketi fırlatma rampasına taşımak için son hazırlıkları tamamlıyor ve tüm sistemleri test ediyor.

Projenin ayrıntıları ve teknik özellikleri

Bu görev kapsamında uzaya gönderilecek Long March 5 Y14 roketi, Chang’e-7 otomatik istasyonunu Ay’a taşıyacak. Uzay aracı 13 Temmuz’da üsse ulaştırılmış ve o tarihten bu yana uzmanlar istasyonun roketle birlikte montajını ve testlerini gerçekleştiriyor.

Chang’e-7 projesi, Çin’in Ay programının dördüncü aşamasındaki temel adımlardan biri. Proje, Ay’ın güney kutbunu ayrıntılı biçimde araştırmayı amaçlıyor. Bu bilimsel çalışmalar, gelecekte uzayın keşfi ve kullanılması açısından büyük önem taşıyacak.

Long March 5, Çin’in hâlihazırda hizmette olan en güçlü taşıyıcı roketi. Roketin merkez gövdesinin çapı 5 metre ve araç dört yan hızlandırıcıyla donatılmış durumda. Roketin toplam yüksekliği yaklaşık 57 metre, fırlatma kütlesi ise 850 tona ulaşıyor.

Uzay üssünün kapasitesi ve gelecek beklentileri

Wenchang Uzay Üssü, Çin’in deniz kıyısındaki tek uzay kompleksi ve ağırlıklı olarak Long March 5 ile Long March 7 serisi roketlerin fırlatılmasında kullanılıyor. Ağustos ayı bu kompleks için oldukça yoğun başladı: Ayın başında birkaç başarılı fırlatma gerçekleştirildi.

Hatırlatmak gerekirse Long March serisi roketler, Çin’in yörünge istasyonunun inşasında temel araç olarak hizmet verdi. Tianhe çekirdek modülü ile Wentian ve Mengtian deneysel modülleri, bu roketler kullanılarak yörüngeye gönderildi. Ayrıca roketler, Chang’e-5 göreviyle Ay toprağının Dünya’ya getirilmesi ve Tianwen-1 Mars misyonu gibi büyük projelerin başarıyla gerçekleştirilmesinde kullanıldı.