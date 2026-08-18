Arsenal, Julián Álvarez İçin Yarışa Girdi ve Mikel Arteta Futbolcuyu Aradı

·2·Spor
Arsenal, Julián Álvarez İçin Yarışa Girdi ve Mikel Arteta Futbolcuyu Aradı

Londra ekibi Arsenal, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hücum hattını güçlendirmek için kritik adımlar atıyor. El Desmarque'nin haberine göre takımın teknik direktörü Mikel Arteta, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'i Londra kulübüne transfer olmaya ikna etmek amacıyla kendisini bizzat aradı. Bu transfer, kış dönemi ve yaz sezonu öncesi planların en önemli parçası olarak görülüyor. Haberi Goal.com bildirdi .

Arsenal yönetimi ve teknik heyet, takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanabilmesi için tam da bu seviyede bir futbolcuya ihtiyaç duyulduğuna inanıyor. Londra ekibi, geçen sezonki finalde Paris Saint-Germain'e alınan ağır yenilginin ardından Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmayı ana hedefi hâline getirdi.

Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki rekabet

Atlético Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone vatandaşı olan futbolcuyu takımda tutmak istediğini açıkça belirtse de Madrid kulübünün yönetimi, oyuncuyu doğrudan La Liga'daki rakibi Barcelona'ya satmak yerine Arsenal'e göndermeyi tercih ediyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre kulübün hamleleri, Álvarez'i İngiltere Premier Lig'e yönlendirmeye odaklanmış durumda.

COPE'nin haberine göre Arsenal, anlaşmayı hızlandırmak amacıyla forveti Viktor Gyökeres'i de transfer görüşmelerine dahil ederek takas seçeneği sundu. Bu hamle, Simeone için Arjantinli forvete uygun bir alternatif oluşturabilirdi. Ancak futbolcunun kendisi ve temsilcileri, Barcelona seçeneğini tercih etmeyi sürdürüyor.

Finansal sorunlar ve alternatif seçenekler

Barcelona'nın devam eden mali sorunları ve Atlético Madrid'in talep ettiği bonservis bedelini ödeyememesi, Mikel Arteta'nın ekibine avantaj sağlayabilir. Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından Hansi Flick'in hücum hattını güçlendirmek için Viktor Gyökeres de dahil olmak üzere başka adayları değerlendirebileceği belirtiliyor.

Durumun belirsiz olduğunu bilen Arsenal, tüm yumurtalarını tek sepete koymadı. GOAL.com'un haberine göre Julián Álvarez Barcelona'yı beklemeyi sürdürürse Londra ekibi, Galatasaray forması giyen forvet Victor Osimhen ile görüşmelere başladı. Geçen hafta Türk kulübüyle yapılan görüşmelerde Ethan Nwaneri ve Gabriel Martinelli'nin yer aldığı geniş kapsamlı müzakereler de gündeme geldi.

ArsenalJulián ÁlvarezMikel ArtetaVictor OsimhenBarcelona
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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