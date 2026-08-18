53 yaşındaki Roberto Carlos beklenmedik şekilde evlendiğini açıkladı

Brezilyalı futbol efsanesi, «Real Madrid» ve Brezilya Millî Takımı’nın eski yıldızı Roberto Carlos, Fas kökenli İspanyol futbol girişimcisi Suhayla Ettahiri ile evlendi. Çiftin evliliği daha önce duyulmuş olsa da düğün törenine ait yeni fotoğrafların kamuoyuna yayılması, onları yeniden gündeme taşıdı.

Çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafları 17 Ağustos’ta geniş kitlelere ulaştı. Bu durum, bazı sosyal medya kullanıcılarının Roberto Carlos’un kısa süre önce evlendiği sonucuna varmasına yol açtı.

Aslında evlilikleriyle ilgili bilgiler çok daha önce, ocak ayında ortaya çıkmıştı. O dönemde İspanya’nın Telecinco kanalındaki «Fiesta» programı, çiftin özel bir törenle evlendiğini duyurdu. Daha sonra 25 Temmuz’da aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı bir başka sade düğün töreni düzenlendi.

Böylece temmuz ayındaki düğünden fotoğrafların ağustosta yeniden yayılması, evliliğin yakın zamanda gerçekleştiği izlenimini oluşturdu. Ancak kaynaklara göre Roberto Carlos ve Suhayla Ettahiri birkaç yıldır birlikte ve ilişkileri daha önce de kamuoyuna duyurulmuştu.

Ettahiri yalnızca Roberto Carlos’un eşi değil, futbol dünyasında profesyonel olarak faaliyet gösteren bir uzmandır da. İspanya’da FIFA lisanslı futbol menajeri olarak sporcuların profesyonel kariyerlerini yönetiyor, çıkarlarını koruyor ve futbol alanındaki projelerle ilgileniyor.

Suhayla Ettahiri, futbol dünyasında uluslararası düzeyde tanınan isimlerle çalışmasıyla da dikkat çekti. Kaynaklarda, Luka Modrić, Nani, Lúcio, Marco Materazzi ve John Terry gibi futbolcuların ve eski futbolcuların kariyerleriyle ilgili menajerlik çalışmalarında yer aldığı belirtiliyor.

Roberto Carlos ile Ettahiri arasındaki ilişki başlangıçta profesyonel iş birliği çerçevesinde başladı. Daha sonra aralarındaki yakınlık özel bir ilişkiye dönüştü. Çift yalnızca özel hayatlarında değil, spor dünyasında da ortaklık yürütüyor. Brezilya ve Avrupa’da sporcuların kariyer yönetimi konusunda uzmanlaşmış şirketlerle bağlantılı projeleri birlikte yürütüyorlar.

Roberto Carlos daha önce Suhayla’yı kamuoyuna eşi olarak tanıtmış ve onu başarılı bir girişimci ve hayatına büyük mutluluk getiren biri olarak nitelendirmişti. Suhayla ise ilişkilerinin başlangıçta profesyonel bir ortamda başladığını söylemişti.

Böylece düğün fotoğraflarının yeniden yayılması, ünlü futbolcunun özel hayatına duyulan ilgiyi bir kez daha artırdı. Roberto Carlos için futbol sahalarındaki parlak kariyerinin ardından hayatında yeni bir sayfa açıldı.