Starlink hız artışına engel: Iridium FCC'ye başvurdu

·3·Teknoloji
Starlink hız artışına engel: Iridium FCC'ye başvurdu

Uzay teknolojileri pazarında rekabet giderek kızışıyor: ixbt.com'a göre tanınmış uydu operatörü Iridium, SpaceX'in Starlink sistemini gigabit hızlarına çıkarma planına karşı çıktı. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurarak yeni yer istasyonu ağ geçitlerinin altyapısında ciddi radyo frekansı parazitine yol açabileceğini bildirdi ve ilgili frekans bantlarının kullanımının engellenmesini talep etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX şu anda ABD genelinde 1500'den fazla anten içeren 100'den fazla ağ geçidi istasyonunu başarıyla işletiyor. Bu yer tabanlı tesisler, yer altyapısı ile Starlink uyduları arasında veri aktarımında kritik rol oynuyor. Şirket, yeni nesil V3 uydularını desteklemek ve kullanıcılara gigabit hızları sunmak amacıyla ağını genişletmeye devam ediyor.

Frekans anlaşmazlığı ve tarafların argümanları

Iridium temsilcilerine göre, ilk hesaplamaları SpaceX ağ geçitleri ile mevcut altyapı arasında tehlikeli örtüşmeler olduğunu gösterdi. Bu nedenle operatör, FCC'den 28 başvuru kapsamında 19,4–19,6 GGs ve 29,1–29,3 GGs frekans bantlarının tahsisinin askıya alınmasını istedi. Iridium, SpaceX'in planları hakkında kendilerini önceden bilgilendirmediğini ve gerekli güvenlik garantilerini sunmadığını belirtiyor.

Özellikle tartışmalı konu, nisan ayında Teksas eyaletinin Bastrop kentinde yeni bir ağ geçidi istasyonu kurulması için yapılan başvurunun ardından daha da alevlendi. Iridium, burada kullanılması planlanan frekansların kendi mobil uydu iletişim hizmetlerine tahsis edildiğini ve SpaceX'in kullandığı hesaplama metodolojisinin mobil iletişim standartlarına değil, sabit iletişime dayandığını savunuyor.

SpaceX'in yanıtı ve gelecek beklentileri

SpaceX ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirketin uydu politikalarından sorumlu temsilcisi Matthew Turk, yaptıkları hesaplamaların hiçbir radyo parazitinin oluşmayacağını gösterdiğini açıkladı. Örneğin Bastrop'taki istasyon, Arizona'daki Iridium tesislerine 1400 kilometreden daha uzak bir konumda bulunuyor; bu mesafe ve atmosferik koşullar her türlü riski tamamen ortadan kaldırıyor.

SpaceX, bu itirazların tüketicilere yüksek hızlı geniş bant internet sağlama sürecini yapay biçimde yavaşlatmasından endişe ediyor. Iridium ise düzenleyici kuruma başvurmanın son çare olduğunu ve başvuruların geçici olarak reddedilmesinin taraflara frekansların ortak kullanımı konusunda müzakereleri sürdürme fırsatı vereceğini belirtiyor.

StarlinkIridiumSpaceXFCCİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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