Christopher Nkunku İtalya'dan ayrılıp Almanya'ya dönebilir

Fransız forvet Christopher Nkunku, bu sezon önceki forma şansını kaybetti ve kulüp değiştirmeye yakın. Teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almayan futbolcunun transferi için görüşmeler başladı. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre İtalya'nın Milan kulübü, futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık göndermeye hazır. Bu durumdan yararlanmak isteyen adaylar arasında eski takımı baş favori olarak öne çıkıyor.

RB Leipzig ile yeni temaslar

ixbt.com ve Goal.com'un haberine göre futbolcunun temsilcileri ile Alman kulübü arasında ön görüşmeler yapıldı. RB Leipzig , oyuncuyu kadrosuna geri katmakla ilgileniyor; zira Nkunku kariyerinin en parlak dönemlerini Almanya'da geçirmişti.

Hatırlanacağı üzere forvet, 2023'te Alman kulübünden ayrılarak İngiltere'ye taşınmıştı. Ancak son aylardaki belirsiz durum ve kadro içindeki rekabet, yeni takımında kendisini tam anlamıyla göstermesine izin vermedi.

Transfer piyasası ve başlıca rekabet

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Roma da Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor

Futbolcunun önünde şu anda birkaç iyi teklif bulunuyor ve kariyerine devam etmek için en uygun seçeneği tercih etmesi gerekiyor. Alman kulübünün ilgisinin ciddi olması ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi, durumun yakında netleşeceğine işaret ediyor.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla Avrupa futbolundaki bu tür transferler taraftarların ilgisini çekiyor. Nkunku'nun geleceği ve hangi takımı seçeceği, kariyerinin devamı açısından belirleyici olacak.