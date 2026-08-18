Christopher Nkunku İtalya'dan ayrılıp Almanya'ya dönebilir

·2·Spor
Christopher Nkunku İtalya'dan ayrılıp Almanya'ya dönebilir

Fransız forvet Christopher Nkunku, bu sezon önceki forma şansını kaybetti ve kulüp değiştirmeye yakın. Teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almayan futbolcunun transferi için görüşmeler başladı. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre İtalya'nın Milan kulübü, futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık göndermeye hazır. Bu durumdan yararlanmak isteyen adaylar arasında eski takımı baş favori olarak öne çıkıyor.

RB Leipzig ile yeni temaslar

ixbt.com ve Goal.com'un haberine göre futbolcunun temsilcileri ile Alman kulübü arasında ön görüşmeler yapıldı. RB Leipzig, oyuncuyu kadrosuna geri katmakla ilgileniyor; zira Nkunku kariyerinin en parlak dönemlerini Almanya'da geçirmişti.

Hatırlanacağı üzere forvet, 2023'te Alman kulübünden ayrılarak İngiltere'ye taşınmıştı. Ancak son aylardaki belirsiz durum ve kadro içindeki rekabet, yeni takımında kendisini tam anlamıyla göstermesine izin vermedi.

Transfer piyasası ve başlıca rekabet

  • Milan, futbolcuyu kiralamaya karşı değil
  • RB Leipzig, transfer yarışının baş adayı konumunda
  • Roma da Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor
Futbolcunun önünde şu anda birkaç iyi teklif bulunuyor ve kariyerine devam etmek için en uygun seçeneği tercih etmesi gerekiyor. Alman kulübünün ilgisinin ciddi olması ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi, durumun yakında netleşeceğine işaret ediyor.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla Avrupa futbolundaki bu tür transferler taraftarların ilgisini çekiyor. Nkunku'nun geleceği ve hangi takımı seçeceği, kariyerinin devamı açısından belirleyici olacak.

Christopher NkunkuMilanRB LeipzigRomaTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal, Julián Álvarez İçin Yarışa Girdi ve Mikel Arteta Futbolcuyu AradıArsenal, Julián Álvarez İçin Yarışa Girdi ve Mikel Arteta Futbolcuyu AradıBugün, 16:38Harry Kane, 2026 Altın Top şansları hakkında konuştuHarry Kane, 2026 Altın Top şansları hakkında konuştuBugün, 16:14Milan, Ruben Loftus-Cheek'in transferini reddettiMilan, Ruben Loftus-Cheek'in transferini reddettiBugün, 16:11Borussia Dortmund, Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman’ı kadrosuna kattıBorussia Dortmund, Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman’ı kadrosuna kattıBugün, 15:50Luis Enrique transferi: Roma ve Inter yeniden müzakerelere başlıyorLuis Enrique transferi: Roma ve Inter yeniden müzakerelere başlıyorBugün, 15:50Trevoh Chalobah, Chelsea'den Como'ya neden ayrıldığını açıkladıTrevoh Chalobah, Chelsea'den Como'ya neden ayrıldığını açıkladıBugün, 15:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı