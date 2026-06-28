2026 Dünya Kupası: Yapay Zeka Özbekistan İçin Beklenmedik Tahminde Bulundu

·37·Spor
2026 Dünya Kupası: Yapay Zeka Özbekistan İçin Beklenmedik Tahminde Bulundu

2026 Dünya Kupası grup aşamasının en kritik ve heyecan verici dönemi başlıyor. Milli takımımızın gruptaki kaderini belirleyecek olan Kongo DR karşısındaki ölüm kalım maçı öncesinde ünlü Opta süper bilgisayarı analizlerini yayınladı.

Yapay zeka, bu mücadele için tam 25 bin sanal maçı modelleştirerek olası sonuçları hesapladı. Bilgisayarın soğukkanlılıkla verdiği hüküm temsilcilerimiz için ne kadar ağır oldu?

Rakamlar ne diyor? Favori kim?

Elde edilen dijital analizlere göre, yapay zeka bu kez üstünlüğü tamamen Afrikalı temsilcilere verdi. Opta hesaplamaları şu şekilde gerçekleşti:

  • Kongo DR'nin galibiyet ihtimali: %48,9

  • Özbekistan'ın galibiyet ihtimali: %26,8

  • Beraberlik ihtimali: %24,3

Gördüğünüz gibi, bilgisayar rakibin şansını futbolcularımızdan neredeyse iki kat daha yüksek değerlendirdi. Ancak bu sadece kuru matematik ve tahmindir, gerçek futbol yine yeşil sahada oynanır!

Gruptaki durum: Dönüş yok!

Temsilcilerimiz için bu maçta beraberlik bile tatmin edici bir sonuç değil. İki turun ardından mevcut durum bizi sadece galibiyet için oynamaya zorluyor:

Güncel durum: Rakibimiz Kongo DR milli takımı bir puanla grupta 3. sırada yer alıyor. Temsilcilerimiz Özbekistan milli takımı ise iki maç sonunda puansız olarak 4. sıradadır. Bir sonraki aşama umudunu korumak için sahada gerçek bir savaş vermemiz şart!

Karşılaşma ne zaman başlıyor?

Bu ateşli ve kritik mücadele Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak. Milli takımımız yapay zekanın bu soğuk tahminini yerle bir edip taraftarlara tarihi bir galibiyet sunabilecek mi?

Sizce maç kaç skorla biter? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi yakınlarınızla paylaşın!

ÖzbekistanDR KongoOptaTashkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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