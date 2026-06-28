Manchester City, Abduqodir Husanov'u kendi formasıyla tanıttı (foto)

İngiltere ve Avrupa futbolunun devi Manchester City, 2026 Dünya Kupası finallerinde mücadele eden Özbekistan milli takım savunmacısı Abduqodir Husanov'a resmi destek verdi. Premier League şampiyonunun bu beklenmedik ve sansasyonel hamlesi, sosyal medyada Özbek futbolseverlerin büyük ilgisini çekti ve geniş tartışmalara yol açtı.

Premier League devinin afişindeki Özbek lejyoneri

Manchester City'nin milyonlarca takipçisi olan resmi Instagram sayfasında, 22 yaşındaki yetenekli Özbek savunmacının başrolde olduğu özel bir maç posteri paylaşıldı.

Dikkat çeken detay ise, Abduqodir Husanov'un posterde Manchester City'nin simgesi olan ünlü gökyüzü mavisi formasıyla görünmesi ve arka planda Özbekistan Cumhuriyeti devlet bayrağının yer almasıdır. Kulübün basın servisi fotoğrafın altına şu notu düştü: «Sıradaki maç: Atlanta şehrinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti — Özbekistan», şeklinde yorum yaptı.

Özbekistan için ölüm kalım savaşı ve 1/16 final formülü

K grubunda mücadele eden temsilcilerimiz için gelecek maç gerçek bir ölüm kalım savaşına dönüşecek. Temsilcilerimiz ilk iki turda güçlü rakipler Kolombiya (1:3) ve Portekiz'e (0:5) karşı şans bulamadı.

Şu anki durumda milli takımımızın play-off (1/16 final) aşamasına geçebilmesi için tek bir teorik şansı kaldı: grupta üçüncü sırayı almak. Bunun için temsilcilerimizin Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında farklı bir galibiyet alması gerekiyor.

Karşılaşmanın resmi detayları:

Kriter Maç Bilgileri Karşılaşma Kongo DR — Özbekistan Aşama / Grup Dünya Kupası 2026, K grubu, 3. tur Yer ABD, Atlanta Stadium arenası Maç Tarihi 28 Haziran (Bugün) Başlama Saati Taşkent saati ile 04:30 da

İngiltere'nin en güçlü kulübü tarafından verilen bu güçlü psikolojik desteğin, Abduqodir Husanov'a ve tüm takımımıza ek güç katacağını umuyoruz. Temsilcilerimize bu tarihi maçta büyük bir galibiyet ve play-off bileti diliyoruz!

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